Horizont markasının H-Tab Mini, Go ve Crystal tabletleri satışa çıktı

·3·Teknoloji
Horizont markasının H-Tab Mini, Go ve Crystal tabletleri satışa çıktı

Belaruslu Horizont markası yeni tablet serisini resmi olarak tanıttı. Piyasaya çeşitli ihtiyaçlar için tasarlanan H-Tab Mini, H-Tab Go ve H-Tab Crystal modelleri sürüldü. Cihazlar, uygun fiyatları ve günlük görevler için optimize edilmiş teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Serinin en kompakt modeli olan H-Tab Mini, 8 inçlik IPS ekran (1280×800 piksel) ile donatılmıştır. Cihaz, Allwinner A333 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili belleğe sahiptir. 4000 mAh kapasiteli pil ile gelen bu gadget, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 standartlarını destekler.

Orta segmentte yer alan H-Tab Go modeli 10,1 inçlik ekrana sahiptir ve bellek kapasitesi 128 GB'dır. Teknik olarak Mini versiyonuna benzer olsa da Bluetooth 5.2 arayüzü ile geliştirilmiştir. Büyük ekranlı bu cihaz, okuma ve video izleme için uygun bir çözüm olarak sunulmaktadır.

Serinin amiral gemisi H-Tab Crystal ise 10,95 inçlik IPS ekran ve daha güçlü Unisoc T620 çipi ile donatılmıştır. 6 GB RAM, 128 GB dahili bellek ve 8000 mAh kapasiteli büyük bir pile sahiptir. Ayrıca bu model, 4G LTE ağında çalışması ve GPS, ГЛОНАСС, Beidou ve Galileo navigasyon sistemlerini desteklemesiyle öne çıkar.

HorizontTabletH-TabTeknolojiGadgetlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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