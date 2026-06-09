Lovable yıllık gelirini 500 milyon dolara ulaştırdığını açıkladı

Hızla büyüyen Avrupa merkezli Lovable girişimi, TechCrunch'a verdiği röportajda yıllık gelirinin 500 milyon doları aştığını açıkladı. Şirket en son finansal sonuçlarını Şubat ayında duyurmuştu ve o dönemde bu rakam 400 milyon dolar seviyesindeydi. 2023'ün sonunda kurulmasına rağmen, Lovable kısa sürede etkileyici bir büyüme hızı sergiliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin verilerine göre, platform aracılığıyla şimdiye kadar 50 milyondan fazla proje oluşturuldu ve haftalık kullanım oranı bir milyon yeni projeye ulaştı. Kullanıcıların çoğu teknik bilgiye sahip olmasa da, giderek daha fazla gelir getiren veya iş süreçleri için tasarlanmış yazılımlar geliştiriyor. Bunlar arasında web siteleri, e-ticaret mağazaları, CRM sistemleri ve İK platformları yer alıyor.

AI destekli kod yazma (vibe coding) platformları, geleneksel SaaS yazılımları için ciddi bir tehdit olarak görülüyor. Birçok girişimci, pahalı yıllık abonelikler satın almak yerine kendi araçlarını bağımsız olarak oluşturmayı tercih ediyor. Lovable tarafından yapılan anketin sonuçları da bu eğilimin gerçek olduğunu doğruluyor.

Ancak asıl mesele yazılımı oluşturmakta değil, onu sürdürmekte (maintenance) yatıyor. Yazılım, sürekli değişen altyapıya ve üçüncü taraf hizmetlere bağlı olduğu için düzenli güncellemeler gerektirir. Gelecekte Lovable ve benzeri platformlarda terk edilmiş proje sayısı az olursa, bu SaaS pazarında gerçek bir krizin başladığına işaret eder.