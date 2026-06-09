Evgeniy Kasperskiy kırılması imkansız akıllı telefon hakkında bilgi verdi

Kaspersky Lab'in başkanı Evgeniy Kasperskiy, KasperskyOS işletim sistemi üzerinde çalışan kurumsal korumalı akıllı telefon üzerindeki çalışmaların devam ettiğini, ancak cihazın henüz piyasaya sürülmeye hazır olmadığını belirtti. Sözlerine göre, temel işlevler zaten çalışıyor: akıllı telefon aramaları ve SMS mesajlarını destekliyor; ayrıca saat, takvim, hesap makinesi ve mesajlaşma uygulaması ile donatılmış. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihaza Google Chrome tarayıcısı yüklenmiş durumda, oyunlar arasında şimdilik sadece klasik 'Mayın Tarlası' mevcut. Belge işleme için ise 'MoyOfis' şirketinin yazılımları kullanılıyor. Kasperskiy, projenin en büyük zorluklarından birinin donanım bileşenlerini özel işletim sistemine uyarlamak olduğunu vurguladı.

Akıllı telefon Android tabanlı olmadığından, cihaz bileşenleri için çok sayıda sürücünün bağımsız olarak geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Bu durum, akıllı telefonun geliştirme sürecini önemli ölçüde karmaşıklaştırıyor ve süresini uzatıyor.

'Bir yıl önce kamera hiç çalışmıyordu, şimdi çalışıyor. Başlangıçta çalıştı ama otomatik odaklama yoktu. Video şu an çalışmıyor,' dedi Evgeniy Kasperskiy. Daha önce, kırılması imkansız, güvenli bir işletim sistemine sahip akıllı telefonun yaratılacağını duyurmuştu.