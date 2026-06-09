Sandstone girişimi dahili hukuk ekipleri için 30 milyon dolar yatırım aldı

·5·Teknoloji
Sandstone girişimi dahili hukuk ekipleri için 30 milyon dolar yatırım aldı

Harvey ve Legora gibi projeler büyük yatırımlar çekerken, hukuki araçlar yapay zeka girişimleri arasında en hızlı büyüyen ve rekabetçi alanlardan biri haline geldi. Ancak çoğu araç özel pratiğe odaklanırken, Sandstone girişimi göz ardı edilen bir alan olan şirketlerin dahili hukuk departmanları için çözümler sunuyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Salı günü, Sandstone şirketi Lightspeed Venture Partners liderliğindeki Seri A yatırım turunda 30 milyon dolar topladığını duyurdu. Bu finansmana Sequoia, Mantis VC ve SV Angel gibi büyük yatırımcılar da katıldı. Bu yatırım, Ocak ayında gerçekleştirilen 10 milyon dolarlık tohum turundan sadece altı ay sonra gerçekleşti.

Girişimin kurucularına göre, Sandstone platformu öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin hukuk departmanları için tasarlandı. Sistem, Slack, e-posta ve Jira gibi çeşitli kanallardan gelen görevlerin düzenlenmesine yardımcı olur. AI teknolojisi, işleri triaj etme ve yönlendirmenin yanı sıra, belge tasarlama, inceleme ve hukuki analiz gibi özel iş akışlarını otomatikleştirir.

Sandstone, diğer sistemlerden farklı olarak ilişki yönetimi ve iş akışı otomasyonuna vurgu yapar. Şirketin ortak kurucusu Jarryd Strydom, Lightspeed gibi yatırımcıların dikey yapay zekaya güvendiğini, çünkü bunun iş akışlarını en ince detaylarına kadar anlamayı sağladığını belirtti.

Buna rağmen, Sandstone'un alandaki güçlü rekabetle karşılaşması kaçınılmaz. Özellikle Anthropic gibi önde gelen laboratuvarlar, Claude for Legal hizmetlerini genişleterek dava araması ve delil sunumu hazırlığı gibi yeni araçlar tanıtıyor.

SandstoneYapay ZekaGirişimYatırımAnthropic
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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