Yandex arama motorunda 'püf süpürgeler' hakkında mini oyun ortaya çıktı

·6·Teknoloji
Yandex arama motorunda 'püf süpürgeler' hakkında mini oyun ortaya çıktı

Sosyal medyada yayılan 'püf süpürgeler' (pamuk toplama süpürgeleri) hakkındaki viral video, Yandex arama motorunda interaktif bir oyunun ortaya çıkmasına neden oldu. Haziran ayının başında bu konuya olan ilgi keskin bir şekilde arttı: 3 Haziran'da kullanıcılar yaklaşık 5 bin sorgu gönderdiyse, ertesi gün bu rakam 23 bini aştı. Ixbt.com haber veriyor.

Sonuç olarak, arama motoruna yapılan her bir milyon başvurunun neredeyse 90'ı doğrudan 'püf süpürgeler' ile ilgili sorulara denk geldi. Kullanıcılar böyle bir robotun varlığı, fotoğrafları ve videoları ile aktif olarak ilgilendi. Ayrıca, 'püf süpürge yapay zeka mı yoksa değil mi', 'püf süpürge satın al' ve 'Moskova'da püf süpürge nerede bulunur' gibi ironik sorgular da arttı.

Bu trende yanıt olarak Yandex, ana arama sayfasına interaktif bir oyun ekledi. Bu oyun, kullanıcılara doğrudan cihaz ekranında 'biriken kavak tüylerini üflemek' imkanı tanıyor. Mini oyun, arama çubuğuna 'пухососы' veya 'пух тополя' kelimeleri girildiğinde otomatik olarak etkinleşiyor.

Bu gürültüye sosyal medyada popüler hale gelen bir video neden oldu. Videoda sözde Moskova sokaklarını temizleyen yüksek teknolojili 'robot-püf süpürgeler' tasvir ediliyor. Görüntüler o kadar gerçekçi görünüyordu ki, çoğu kişi bunu gerçek bir şehir inovasyonu olarak algıladı, oysa video aslında sinir ağı yardımıyla oluşturulmuştu.

YandexTeknolojiSinir AğıMini OyunRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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