Yandex Drops AI kulaklıkları OWASP güvenlik denetiminden geçti

Yandex ekibi, en son yeniliği olan Yandex Drops yapay zekalı kulaklıkları hakkında ek detayları duyurdu. Yeni giyilebilir cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygunluk açısından kapsamlı bir denetimden başarıyla geçti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin basın hizmetinin bildirdiğine göre, cihazın ve ilgili sistemlerin güvenilirliğinin değerlendirilmesi OWASP uluslararası kuruluşunun metodolojisi temelinde gerçekleştirildi. Bu denetim, yalnızca cihazın kendisini değil, firmware ve mobil uygulama dahil olmak üzere yazılımını da kapsadı.

Uzmanlar ayrıca Bluetooth protokolü üzerinden veri alışverişinin güvenliğini de test etti. Yandex bilgi güvenliği mühendisi Nikita Lichaniy'nin sözlerine göre, bu yaklaşım şirketin tüm ürünleri için standart bir uygulamadır.

Bilgi için, OWASP (Open Web Application Security Project), güvenlik alanında kılavuzlar ve çerçeveler geliştiren kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yandex Drops kullanıcıları artık verilerinin korunduğundan tamamen emin olabilirler.