Rusya'da 'Gosuslugi' portalında siber dolandırıcılığa karşı 'tehlike düğmesi' ortaya çıkacak

·0·Teknoloji
Rusya'da 'Gosuslugi' portalında siber dolandırıcılığa karşı 'tehlike düğmesi' ortaya çıkacak

Rusya Devlet Duması, siber dolandırıcılıkla mücadele tedbirlerinin ikinci paketi çerçevesindeki yasa taslağını ikinci ve üçüncü okumada kabul etti. Belgedeki temel yeniliklerden biri, devlet hizmetleri portalı 'Gosuslugi'de özel bir 'tehlike düğmesi'nin uygulanmasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özellik sayesinde şüpheli faaliyetle karşılaşan vatandaşlar, ortaya çıkabilecek dolandırıcılık eylemleri hakkında hızlı bir şekilde bildirimde bulunabilecek. Kullanıcı tarafından gönderilen veriler otomatik olarak 'Antifrod' devlet bilgi sistemine yönlendirilecek.

Sinyal alındıktan sonra veriler bankalara ve iletişim operatörlerine sunulacak. Bu da finans kuruluşlarının ve operatörlerin dolandırıcılık eylemlerini önlemek için gerekli tedbirleri almasını sağlayacak.

Şu anda bu sistemin çalışma mekanizması ve alınacak belirli tedbirlerin listesi Rusya hükümeti tarafından geliştirilmektedir. Bu girişim, dijital hizmetlerin güvenliğini artırmayı ve vatandaşların kişisel verilerini korumayı amaçlamaktadır.

GosuslugiSiber GüvenlikAntifrodTeknolojiRusya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yandex arama motorunda 'püf süpürgeler' hakkında mini oyun ortaya çıktıYandex arama motorunda 'püf süpürgeler' hakkında mini oyun ortaya çıktıBugün, 13:59Evgeniy Kasperskiy kırılması imkansız akıllı telefon hakkında bilgi verdiEvgeniy Kasperskiy kırılması imkansız akıllı telefon hakkında bilgi verdiBugün, 13:54Sandstone girişimi dahili hukuk ekipleri için 30 milyon dolar yatırım aldıSandstone girişimi dahili hukuk ekipleri için 30 milyon dolar yatırım aldıBugün, 13:51Rusya'da Gmail ve Apple ID ile oturum açma yasağı getirildiRusya'da Gmail ve Apple ID ile oturum açma yasağı getirildiBugün, 13:26Horizont markasının H-Tab Mini, Go ve Crystal tabletleri satışa çıktıHorizont markasının H-Tab Mini, Go ve Crystal tabletleri satışa çıktıBugün, 13:26Lovable yıllık gelirini 500 milyon dolara ulaştırdığını açıkladıLovable yıllık gelirini 500 milyon dolara ulaştırdığını açıkladıBugün, 13:23
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde