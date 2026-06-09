Rusya'da 'Gosuslugi' portalında siber dolandırıcılığa karşı 'tehlike düğmesi' ortaya çıkacak

Rusya Devlet Duması, siber dolandırıcılıkla mücadele tedbirlerinin ikinci paketi çerçevesindeki yasa taslağını ikinci ve üçüncü okumada kabul etti. Belgedeki temel yeniliklerden biri, devlet hizmetleri portalı 'Gosuslugi'de özel bir 'tehlike düğmesi'nin uygulanmasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özellik sayesinde şüpheli faaliyetle karşılaşan vatandaşlar, ortaya çıkabilecek dolandırıcılık eylemleri hakkında hızlı bir şekilde bildirimde bulunabilecek. Kullanıcı tarafından gönderilen veriler otomatik olarak 'Antifrod' devlet bilgi sistemine yönlendirilecek.

Sinyal alındıktan sonra veriler bankalara ve iletişim operatörlerine sunulacak. Bu da finans kuruluşlarının ve operatörlerin dolandırıcılık eylemlerini önlemek için gerekli tedbirleri almasını sağlayacak.

Şu anda bu sistemin çalışma mekanizması ve alınacak belirli tedbirlerin listesi Rusya hükümeti tarafından geliştirilmektedir. Bu girişim, dijital hizmetlerin güvenliğini artırmayı ve vatandaşların kişisel verilerini korumayı amaçlamaktadır.