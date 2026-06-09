Apple App Store'da uygulamalar için ortak abonelikler geliyor

Apple şirketi, geliştiricilere ilk kez App Store üzerinden iş birliği içinde abonelik paketleri (bundles) sunma imkanı tanıyor. Bu yenilik, kullanıcılara birden fazla uygulamaya ayrı ayrı abone olmaktan daha uygun fiyatla erişme fırsatı verecek. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket, Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğinde App Bundles özelliğinin genişletildiğini duyurdu. Daha önce sadece tek bir geliştirici kendi uygulamalarını paket halinde satabiliyordu. Artık farklı şirketler birleşerek kullanıcılara "daha az karşılığında daha fazla ürün" sunabilecek.

Bu strateji, akış hizmeti (streaming) ve medya sektöründe yaygın olan bir yönteme benziyor. Örneğin, HBO ve Disney gibi devler, aboneliklerini paket halinde satarak müşterileri elde tutuyor. Artık Apple ekosistemindeki geliştiriciler de birbirleriyle rekabet etmeyen ancak müşteri tabanı benzer olan uygulamaları birleştirebilecek.

Örneğin, yaratıcılar için hazırlanan bir pakette kamera uygulaması, fotoğraf ve video düzenleme araçları ile sosyal medyaya içerik yükleme programı yer alabilir. Ayrıca, verimliliği artırmaya yönelik uygulama geliştiricileri, görev listesi (to-do list) uygulamalarını başka bir geliştiricinin takvim uygulamasıyla birleştirerek satabilecek.

Apple'ın verilerine göre, geliştiriciler "Suites" adlı özel abonelik paketleri de oluşturabilecek. Bu paketlerdeki uygulamalar ayrı olarak satın alınamaz, yalnızca koleksiyonun bir parçası olarak sunulur. Bu adım, App Store ekosisteminde kullanıcı sadakatini artırmayı hedefliyor.