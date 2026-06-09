Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için yeni vergi: Ödeme tutarı markaya bağlı olacak

Rusya hükümeti, elektronik üreticileri ve ithalatçıları için teknoloji vergisi mekanizmasını değiştirmeyi önerdi. Vergi Kanunu'na yapılan değişikliklere göre, ödeme tutarı yalnızca ürün kategorisine değil, cihazın belirli markasına, modeline ve teknik özelliklerine de bağlı olacak. Bu konuda RBK yayını haber veriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce bazı ürün kategorileri için sabit oranlar belirlenmesi öngörülüyordu. Şimdi ise her bir ürün birimi için maksimum vergi tutarının 5 bin rubleye kadar çıkabileceği kademeli bir yaklaşım kullanılması öneriliyor. Kesin oranları ve hesaplama metodolojisini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı belirleyecek.

Aynı zamanda hükümet, yeni sistemin yürürlüğe girme tarihini ertelemeye karar verdi. Başlangıçta teknoloji vergisinin 1 Eylül 2026'dan itibaren uygulanması planlanırken, bu tarih artık 1 Aralık 2026'ya ertelendi. Bakanlık yetkililerinin sözlerine göre, bu karar piyasa katılımcılarının talepleri dikkate alınarak alındı.

Teknoloji vergisi hem ithal edilen hem de Rusya'da üretilen elektronik ürünler için uygulanacak. Yetkililer, bu fonların yerel elektronik sanayisinin geliştirilmesi için bir yatırım kaynağı olmasını ve üretimin yerelleştirilmesini teşvik etmesini umuyor.

Daha önce sektör temsilcileri yeni ödemenin getirilmesine karşı çıkarak, ürün maliyetlerinin artması ve nihai tüketiciler için fiyatların yükselmesi konusunda uyarmıştı. Bazı piyasa katılımcıları, ek yükün yerel üreticileri de olumsuz etkilemesinden endişe duyuyor.