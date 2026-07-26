Elon Musk Tarafından Kurulan The Boring Company'nin Değerinin 20 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor

Elon Musk'ın tünel kazma şirketi The Boring Company, yatırım portföyünü genişletmenin eşiğinde. The Wall Street Journal'ın haberine göre şirket, 20 milyar dolarlık değerleme üzerinden 4 milyar dolarlık yeni bir yatırım turu çekmek için görüşmeler yürütüyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, şirketin piyasa değerinde keskin bir artış görülecek. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu rakam The Boring Company için devasa bir sıçrama anlamına geliyor. Bilgi için, 2022 yılında bu girişim 5,7 milyar dolar olarak değerlendirilmişti. Aradan sadece iki yıl geçmesine rağmen şirketin değerinin neredeyse dört katına çıkması, yatırımcıların Musk'ın ulaşım altyapısını dönüştürmeyi amaçlayan fikirlerine olan yüksek güvenini gösteriyor. Ancak gazetenin vurguladığı gibi görüşmeler henüz tamamlanmadı ve nihai şartlar değişebilir.

Las Vegas'taki Başarı ve Güvenlik Sorunları

Şu anda The Boring Company en büyük projesini Las Vegas şehrinde hayata geçirdi. Şehrin altında oluşturulan tünel ağı sayesinde Tesla elektrikli otomobilleri yolcuları farklı istasyonlar arasında taşıyor. Bu sistem geleneksel metrolara kıyasla daha ucuz ve daha hızlı inşa edilmesiyle öne çıkıyor. Buna rağmen projenin etrafında eleştiriler de yok değil.

Özellikle tünel inşası sürecinde işçilerin ciddi şekilde yaralanmasıyla ilgili durumlar kaydedildi. Ayrıca Nevada eyaleti düzenleyici kurumları geçen yıl The Boring Company'nin çevresel standartları yaklaşık 800 kez ihlal ettiğini bildirmişti. Bu tür güvenlik ve çevreyle ilgili sorunlar, şirketin gelecekteki genişleme planlarının önünde engel olabilecek faktörler olarak değerlendiriliyor.

Küresel Planlar ve Yeni Yönelimler

The Boring Company sadece ABD ile sınırlı kalmak istemiyor. Şirket temsilcileri halihazırda Nashville ve Dubai gibi büyük şehirlerde tünel ağları kurma planlarını açıkladı. Ayrıca girişim Baltimore, Chicago ve Los Angeles gibi megapollerde de projelerini sundu. Bu projeler şehir içi trafik sıkışıklığı sorununu yeraltı ulaşım sistemi aracılığıyla çözmeyi amaçlıyor.

2018 yılında SpaceX bünyesinden ayrı bir birim olarak ayrılan The Boring Company, Elon Musk'ın diğer projeleriyle uyumlu bir şekilde gelişiyor. Örneğin SpaceX yakın zamanda tarihi bir IPO süreci gerçekleştirmiş olmasına rağmen, hisse senedi fiyatları belirli bir düşüş yaşamıştı. Böyle bir ortamda The Boring Company için yeni sermaye çekilmesi, Musk'ın genel iş imparatorluğunun istikrarı açısından büyük önem taşıyor.

Özbekistan gibi hızla gelişen ve şehir içi ulaşım sorunlarıyla karşılaşan ülkeler için bu tür teknolojiler gelecekte ilginç bir çözüm olabilir. Şimdilik ise dünya kamuoyu Musk'ın bir sonraki iddialı planının ne kadar hızlı ve güvenli bir şekilde hayata geçirileceğini izlemeye devam ediyor.