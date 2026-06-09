Apple App Store'da kişiselleştirilmiş öneriler kullanıma sunuldu

Apple, App Store'da yeni uygulamaları bulma sürecini kökten değiştiriyor. Artık kullanıcılar sadece liste başlarına veya editörlerin seçimlerine güvenmek yerine, kendi ilgi alanlarına ve davranışlarına dayalı kişisel öneriler alacaklar. WWDC konferansında tanıtılan bu yenilik, iPhone kullanıcıları için uygulama dünyasını daha yakın hale getirmeyi amaçlıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Yeni sistem kapsamında App Store'da "Personalized Collections" (Kişiselleştirilmiş Koleksiyonlar) bölümü yer alacak. Ayrıca, özel "App Notes" özelliği sayesinde neden belirli bir uygulamanın size önerildiği açıklanacak. Bu öneriler, kullanıcının uygulama kullanma ve indirme geçmişine göre zaman içinde gelişecektir.

Geliştiriciler için de bir dizi kolaylık sağlandı. Artık ürün sayfasının üst kısmında ve arama sonuçlarında yüksek kaliteli görseller ve videolar kullanabiliyorlar. Bu, yeni içeriği veya mevsimsel teklifleri daha etkili bir şekilde tanıtma imkanı sunuyor. Ayrıca, yeni Asset Library kütüphanesi pazarlama materyallerinin düzenli saklanmasına yardımcı oluyor.

Apple, abonelik işiyle uğraşan geliştiriciler için "App Bundles" sistemini de devreye alıyor. Bu sayede birkaç geliştirici, uygulamalarını ayrı ayrı satın almaktan daha uygun fiyatla tek bir paket halinde sunabilecek. Ayrıca, kuruluşlar ve büyük gruplar için çok kullanıcılı satın alma sistemi de uygulanıyor.