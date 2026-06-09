Rusya'da tarım dronları tarım arazilerinin işlenmesine başladı

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde, tarım arazilerinin tarım dronları yardımıyla işlenmesine yönelik pilot proje başlatıldı. Girişim, "Aeromaks" şirketi ile bölgenin en büyük tarım holdingi "DolgovGrupp" iş birliğinde hayata geçiriliyor. Ekim ayına kadar sürecek proje kapsamında insansız hava araçları binlerce hektar araziyi işleyecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Asıl odak noktası, geleneksel ağır makinelerin kullanımının zor veya verimsiz olduğu karmaşık arazili alanlardır. Çalışmalar Gusev, Nesterov ve Chernyakhovsk dahil altı belediye bölgesinde yürütülüyor. Tarım dronları beş metreye kadar irtifada uçarak bitki koruma ürünlerini yüksek hassasiyetle püskürtme imkanına sahip.

Bu teknolojinin avantajı, ekinlere zarar vermemesi ve ağır makinelerin aksine toprağın sıkışmasına yol açmamasıdır. Ayrıca, dronlar günün her saatinde ve yağmurdan hemen sonra çalışabildiği için tarımsal faaliyetlerin hızı önemli ölçüde artıyor.

Söz konusu proje, 2030 yılına kadar planlanan ve agro-endüstriyel kompleksin dijitalleştirilmesini hedefleyen bölgesel "Yantarniy Dron" programının bir parçasıdır. Gelecekte bu tür teknolojilerin tarım verimliliğini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.