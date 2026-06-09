Apple, kullanıcıların ilgisini çekmeyen uygulamaları kaldıracak

Apple şirketi, geliştiricileri bazı uygulamaların App Store mağazasından tamamen kaldırılabileceği konusunda uyardı. Bu hafta yayınlanan güncellenmiş App Review Guidelines kılavuzuna göre, uzun süredir güncellenmeyen, iyileştirilmeyen veya kullanıcıları çekemeyen uygulamalar platformdan kaldırılabilir. Bu, Apple politikasında önemli bir değişikliktir; şirket daha önce yalnızca kopya olan veya kategoriyi aşırı dolduran yeni uygulamaları reddetmekle sınırlıydı. Techcrunch.com haber veriyor.

Daha önce Apple'ın kılavuzu, geliştiricileri zaten çok sayıda uygulamanın bulunduğu kategorilerde yeni ürünler oluşturmamaya çağırıyordu. Eski kurallarda mizahi bir dille: "App Store mağazasında yeterli sayıda fener, falcılık, tanışma ve içki oyunları uygulaması var. Benzersiz ve yüksek kaliteli bir deneyim sunmazlarsa, bu tür uygulamaları reddederiz" deniliyordu. WWDC konferansı kapsamında güncellenen metinde ise artık mevcut popüler uygulamaların varyasyonlarını oluşturmaktan kaçınılması isteniyor.

Yeni listeye artık duvar kağıtları, basit zamanlayıcılar ve ses efektleri uygulamaları da eklendi. Apple, bu kategorilerin App Store platformunda "iyi şekillendiğini" ve artık yalnızca "önemli ölçüde farklılaşan veya iyileştirilmiş" bir deneyim sunan başvuruların kabul edileceğini açıkladı. Aksi takdirde, bu uygulamalar mağazadan kaldırılabilir.

Bu değişiklikler, Apple şirketinin App Store mağazasında uygulama arama ve bulma sistemini iyileştirmeye yönelik çabalarıyla ilgilidir. WWDC etkinliğinde şirket, geliştiricilere işlerini büyütmelerine ve kullanıcıları yeniden çekmelerine yardımcı olacak kişiselleştirilmiş öneriler ve pazarlama araçları sundu. Düşük kaliteli uygulamaların azalması, kaliteli ürünler geliştiren geliştiricilerin işini kolaylaştıracaktır.

Ayrıca Apple, düşük ve orta kaliteli uygulamaları defalarca sunan geliştiricilerin Apple Developer Program üyeliğinden tamamen çıkarılabileceği konusunda uyardı. Şirket, kullanıcılar için yalnızca en iyi ve faydalı içeriği korumayı hedefliyor.