Apple, kullanıcıların ilgisini çekmeyen uygulamaları kaldıracak

·7·Teknoloji
Apple, kullanıcıların ilgisini çekmeyen uygulamaları kaldıracak

Apple şirketi, geliştiricileri bazı uygulamaların App Store mağazasından tamamen kaldırılabileceği konusunda uyardı. Bu hafta yayınlanan güncellenmiş App Review Guidelines kılavuzuna göre, uzun süredir güncellenmeyen, iyileştirilmeyen veya kullanıcıları çekemeyen uygulamalar platformdan kaldırılabilir. Bu, Apple politikasında önemli bir değişikliktir; şirket daha önce yalnızca kopya olan veya kategoriyi aşırı dolduran yeni uygulamaları reddetmekle sınırlıydı. Techcrunch.com haber veriyor.

Daha önce Apple'ın kılavuzu, geliştiricileri zaten çok sayıda uygulamanın bulunduğu kategorilerde yeni ürünler oluşturmamaya çağırıyordu. Eski kurallarda mizahi bir dille: "App Store mağazasında yeterli sayıda fener, falcılık, tanışma ve içki oyunları uygulaması var. Benzersiz ve yüksek kaliteli bir deneyim sunmazlarsa, bu tür uygulamaları reddederiz" deniliyordu. WWDC konferansı kapsamında güncellenen metinde ise artık mevcut popüler uygulamaların varyasyonlarını oluşturmaktan kaçınılması isteniyor.

Yeni listeye artık duvar kağıtları, basit zamanlayıcılar ve ses efektleri uygulamaları da eklendi. Apple, bu kategorilerin App Store platformunda "iyi şekillendiğini" ve artık yalnızca "önemli ölçüde farklılaşan veya iyileştirilmiş" bir deneyim sunan başvuruların kabul edileceğini açıkladı. Aksi takdirde, bu uygulamalar mağazadan kaldırılabilir.

Bu değişiklikler, Apple şirketinin App Store mağazasında uygulama arama ve bulma sistemini iyileştirmeye yönelik çabalarıyla ilgilidir. WWDC etkinliğinde şirket, geliştiricilere işlerini büyütmelerine ve kullanıcıları yeniden çekmelerine yardımcı olacak kişiselleştirilmiş öneriler ve pazarlama araçları sundu. Düşük kaliteli uygulamaların azalması, kaliteli ürünler geliştiren geliştiricilerin işini kolaylaştıracaktır.

Ayrıca Apple, düşük ve orta kaliteli uygulamaları defalarca sunan geliştiricilerin Apple Developer Program üyeliğinden tamamen çıkarılabileceği konusunda uyardı. Şirket, kullanıcılar için yalnızca en iyi ve faydalı içeriği korumayı hedefliyor.

AppleApp StoreWWDCTeknolojiUygulama
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

iOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özellikleriOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özelliklerBugün, 15:23iOS 27 beta sürümü yüklendikten sonra bazı banka uygulamaları çalışmayı durdurduiOS 27 beta sürümü yüklendikten sonra bazı banka uygulamaları çalışmayı durdurduBugün, 15:22Yandex güvenli elektrikli bisiklet kiralama coğrafyasını genişlettiYandex güvenli elektrikli bisiklet kiralama coğrafyasını genişlettiBugün, 15:21Rusya'da tarım dronları tarım arazilerinin işlenmesine başladıRusya'da tarım dronları tarım arazilerinin işlenmesine başladıBugün, 14:59Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için yeni vergi: Ödeme tutarı markaya bağlı olacakDizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için yeni vergi: Ödeme tutarı markaya bağlı olacakBugün, 14:53Apple App Store'da kişiselleştirilmiş öneriler kullanıma sunulduApple App Store'da kişiselleştirilmiş öneriler kullanıma sunulduBugün, 14:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde