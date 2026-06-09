iOS 27 beta sürümü yüklendikten sonra bazı banka uygulamaları çalışmayı durdurdu

iOS 27 işletim sisteminin ilk beta sürümünü yükleyen kullanıcılar, bir dizi Rus uygulamasının çalışmasında sorunlarla karşılaşıyor. Özellikle, "T-Bank"ın son sürümleri açılır açılmaz kapanıyor. Daha sonra banka yönetimi bu arızanın varlığını resmi olarak doğruladı. Ixbt.com haber veriyor.

Ayrıca, "SberBank" uygulamasının bazı sürümlerinde de kesintiler yaşandığına dair raporlar bulunuyor. Bunun dışında, kullanıcılar "Samokat" ve "Koshelyok" hizmetlerini kullanırken zorluklarla karşılaştı. Buna rağmen, "Gosuslugi", "Avito", "VKontakte", Ozon ve Wildberries gibi birçok popüler uygulama normal şekilde çalışmaya devam ediyor.

Sorunlar sadece Rusya'yı değil, yabancı kullanıcıları da etkiledi. iPhone sahipleri, bazı uygulamaların iOS 27 ile uyumlu olmamasından şikayetçi. Özellikle, popüler Genshin Impact oyunu ve Uber hizmetinde hatalar tespit edildi.

Konu, geliştiriciler için hazırlanan ilk beta sürümü olduğu için, bu tür hatalar beklenen bir durumdur. Uygulama geliştiricilerinin ve Apple şirketinin, iOS 27 sisteminin kararlı sürümü çıkana kadar gerekli tüm düzeltmeleri yapması bekleniyor.