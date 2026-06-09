iOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özellikler

·5·Teknoloji
iOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özellikler

Bu yılki Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) etkinliğinin ana yıldızı, yenilenen Siri AI oldu. iOS 27'de devrim niteliğinde değişiklikler göze çarpmasa da, iPhone kullanıcıları için günlük hayatta çok işe yarayan birçok küçük ama kullanışlı özellik eklendi. Techcrunch.com haberi veriyor.

Apple'ın sahada duyurmadığı yeniliklerden biri, pil gücü yönetiminin gelişmiş özellikleridir. Artık kullanıcılar, cihazın çalışma ömrünü uzatmak için şarj seviyesini daha hassas bir şekilde sınırlayabilir. Bu, özellikle iPhone 15 ve daha yeni modellerin sahipleri için faydalıdır.

Ayrıca, Kontrol Merkezi'ni (Control Center) kişiselleştirmek daha da kolaylaştı. Üçüncü taraf geliştiriciler artık uygulamaları için özel düğmeler ekleyebilir, bu da kullanıcıların favori özelliklerine daha hızlı erişmesini sağlar. Apple, bu kolaylığı tanıtım sırasında detaylıca ele almamıştı.

Mesajlar uygulamasında da bir dizi kolaylık ortaya çıktı. Örneğin, mesaj gönderme zamanını ayarlama özelliği geliştirildi ve artık kullanıcılar emojilerini daha esnek bir şekilde düzenleyebilir. Bu tür küçük detaylar, iOS 27'yi daha mükemmel ve kullanıcı odaklı hale getiriyor.

AppleiOS 27iPhoneSiri AIWWDC
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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