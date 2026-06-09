Yandex güvenli elektrikli bisiklet kiralama coğrafyasını genişletti

·4·Teknoloji
Yandex güvenli elektrikli bisiklet kiralama coğrafyasını genişletti

Yandex ekibi, kurye teslimat hizmetleri için tasarlanan Yandex Bike elektrikli bisiklet filosunu ve kullanım alanını genişlettiğini duyurdu. Artık bu güvenli ulaşım araçlarını Rusya'nın 20'den fazla şehrinde kiralamak mümkün olup, bisikletlerin toplam sayısı 20 binden 30 bine çıkarıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kiralama yapılabilen şehirler listesine Moskova, Saint Petersburg, Yekaterinburg, Novosibirsk, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Ufa, Krasnodar ve diğer büyük merkezler dahil edildi. Bu hizmetten yalnızca Yandex kuryeleri değil, diğer teslimat hizmetleri ve kendi lojistiğine sahip şirket çalışanları da faydalanabilir.

Kullanıcılar için bireysel ve kurumsal (B2B) tarifeler uygulanmaktadır. Hatırlatalım, Yandex Bike, şirket tarafından 2022'de geliştirilen ve 2023'te sokaklara çıkan özel bir elektrikli bisiklettir. 240 W gücünde motor ve aşırı ısınma ile kısa devreleri önleyen izleme sistemine sahip pil ile donatılmıştır.

Güvenliği sağlamak amacıyla cihaza entegre edilen IoT modülü, maksimum hızı saatte 25 km ile sınırlar. Bu, kuryelerin ve yayaların güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynar.

YandexYandex BikeElektrikli BisikletTeknolojiLojistik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

iOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özellikleriOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özelliklerBugün, 15:23Rusya'da tarım dronları tarım arazilerinin işlenmesine başladıRusya'da tarım dronları tarım arazilerinin işlenmesine başladıBugün, 14:59Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için yeni vergi: Ödeme tutarı markaya bağlı olacakDizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için yeni vergi: Ödeme tutarı markaya bağlı olacakBugün, 14:53Apple App Store'da kişiselleştirilmiş öneriler kullanıma sunulduApple App Store'da kişiselleştirilmiş öneriler kullanıma sunulduBugün, 14:52Apple App Store'da uygulamalar için ortak abonelikler geliyorApple App Store'da uygulamalar için ortak abonelikler geliyorBugün, 14:51Yandex Drops AI kulaklıkları OWASP güvenlik denetiminden geçtiYandex Drops AI kulaklıkları OWASP güvenlik denetiminden geçtiBugün, 14:22
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde