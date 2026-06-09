Yandex güvenli elektrikli bisiklet kiralama coğrafyasını genişletti

Yandex ekibi, kurye teslimat hizmetleri için tasarlanan Yandex Bike elektrikli bisiklet filosunu ve kullanım alanını genişlettiğini duyurdu. Artık bu güvenli ulaşım araçlarını Rusya'nın 20'den fazla şehrinde kiralamak mümkün olup, bisikletlerin toplam sayısı 20 binden 30 bine çıkarıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kiralama yapılabilen şehirler listesine Moskova, Saint Petersburg, Yekaterinburg, Novosibirsk, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Ufa, Krasnodar ve diğer büyük merkezler dahil edildi. Bu hizmetten yalnızca Yandex kuryeleri değil, diğer teslimat hizmetleri ve kendi lojistiğine sahip şirket çalışanları da faydalanabilir.

Kullanıcılar için bireysel ve kurumsal (B2B) tarifeler uygulanmaktadır. Hatırlatalım, Yandex Bike, şirket tarafından 2022'de geliştirilen ve 2023'te sokaklara çıkan özel bir elektrikli bisiklettir. 240 W gücünde motor ve aşırı ısınma ile kısa devreleri önleyen izleme sistemine sahip pil ile donatılmıştır.

Güvenliği sağlamak amacıyla cihaza entegre edilen IoT modülü, maksimum hızı saatte 25 km ile sınırlar. Bu, kuryelerin ve yayaların güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynar.