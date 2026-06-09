Aisuru ve Kimwolf botnetlerinin yok edilmesi DDoS saldırılarını durduramadı

·8·Teknoloji
Aisuru ve Kimwolf botnetlerinin yok edilmesi DDoS saldırılarını durduramadı

Siber güvenlik uzmanları, Aisuru ve Kimwolf botnetlerinin ortadan kaldırılmasının beklenen uzun vadeli sonuçları vermediğini belirtiyor. Mart 2026 sonlarında uluslararası kolluk kuvvetleri tarafından 3 milyondan fazla cihazı kontrol eden bu ağlar etkisiz hale getirilmesine rağmen, Rusya'daki DDoS saldırılarıyla ilgili durum neredeyse değişmedi. Ixbt.com bildiriyor .

StormWall analiz merkezine göre, Nisan ayında aktivitede %26'lık bir düşüş gözlemlenirken, Mayıs ayında keskin bir artış kaydedildi. Saldırı sayısı Mart ayına göre %94 arttı; bu da siber suçluların güçlerini hızla yeniden toparladığını gösteriyor. Uygulama katmanı (L7) saldırılarının toplam sayısı azalsa da, zirve güçleri önemli ölçüde arttı.

Hackerlar taktik değiştirerek kitlesel ve kısa süreli darbelere geçti. Süresi 15 dakikaya kadar olan saldırıların sayısı 30 kattan fazla arttı. Mayıs ayında saniyede 100 binden fazla istek gönderilen 121 büyük saldırı kaydedildi; bu, son üç ayın rekorudur. Aynı zamanda, bot trafiği kaynaklarının coğrafyası da değişti.

Şu anda Filipinler, Vietnam ve Rusya bot trafiği kaynaklarında ilk beşe girdi. Filipin IP adreslerinden yapılan saldırılar %959, Vietnam'dan gelenler ise %750 arttı. StormWall'un kurucusu Ramil Hantimirov, büyük botnetlerin yok edilmesinin gruplara zarar verdiğini ancak hackerların hızlıca yeniden gruplaşmasını engelleyemediğini vurguladı.

Uzmanların tahminlerine göre, gelecekte DDoS saldırılarının hem sayısı hem de gücü artmaya devam edecek. ABD ve Brezilya saldırı kaynaklarında liderliğini koruyor; bu da tehlikeli altyapının bir kısmının hala aktif olduğunu gösteriyor.

Siber GüvenlikDDoSBotnetStormWallİnternet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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