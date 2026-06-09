Apple'ın katlanabilir iPhone modelini yakında tanıtması bekleniyor

Apple şirketinin uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone akıllı telefonu bu yılın sonbaharında tanıtılabilir. Araştırmacı @M1Astra tarafından geliştiriciler için iOS 27 beta sürümünde bulunan gizli dosyalar bunu gösteriyor. Bu, Apple Eylül ayında yeni cihazlarını tanıttığında, markanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu nihayet görebileceğimiz anlamına geliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Şu anda Apple'ın envanterinde katlanabilir telefonlar olmasa da, iOS 27 kodlarında "foldState", "mechanicalAngleDegrees", "angleDegrees" ve "MGGetLogicalDeviceDisplayCount" gibi bir dizi terim ortaya çıktı. Bu komutlar, yazılımın telefonun katlanma durumunu, açılma açısını ve cihazın kaç ekran kullandığını tespit edebildiğini gösteriyor. Demek ki, gelecek katlanabilir cihaz, Pazartesi günkü WWDC etkinliğinde duyurulan iOS 27 sisteminde çalışacak.

Samsung ve Huawei gibi şirketler beş yıldan fazla süredir katlanabilir akıllı telefonlar üretirken, Apple'ın ilk girişimine yönelik beklentiler çok yüksek. Tüketiciler için bu tür cihazların kalınlığı büyük önem taşıyor. İkinci bir ekranın varlığı, telefonu cebe koyma kolaylığını gölgede bırakabilir, ancak Apple iPhone kasasını mümkün olduğunca kompakt hale getirme konusunda geniş bir deneyime sahip.

Geçen yıl şirket, kalınlığı sadece 5,6 milimetre olan iPhone Air modelini tanıtmıştı. Katlanabilir cihaz iki iPhone Air ekranı temelinde oluşturulursa, kalınlığı yaklaşık 11,2 milimetre olacaktır. Bu da Samsung'un en yeni Galaxy Z Fold7 modeli dışındaki tüm katlanabilir akıllı telefonlardan daha ince olduğu anlamına gelir.