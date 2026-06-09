Kullanıcı GeForce RTX 5090 güç konektörünü düzenli kontrol etmesine rağmen, eridi

Reddit forumunda GeForce RTX 5090 ekran kartının 16 pinli güç konektörüyle ilgili başka bir sorun hakkında bir rapor ortaya çıktı. KusKundale takma adlı kullanıcı, bilgisayarına rutin bakım yaparken konektörde erime belirtileri tespit ettiğini bildirdi. Ixbt.com rapor ediyor.

Sistem sahibinin sözlerine göre, cihazının durumunu düzenli olarak izledi: her üç ayda bir ekran kartının güç kablosunu çıkarıp yeniden taktı ve her ay bağlantının sağlamlığını kontrol edip kasayı tozdan temizledi. Buna rağmen, sonraki incelemede hem güç kablosunda hem de ekran kartındaki konektörde kararma ve aşırı ısınma belirtileri fark etti.

Sistemde 12VHPWR konektörlü orijinal Corsair Type 4 kablosu kullanıldı. Dikkat çekici olan, ekran kartının dikey olarak monte edilmesiydi, bu nedenle bu tür olayların ana nedenlerinden biri olarak görülen kablonun aşırı bükülmesi bu durumda dışlanmaktadır.

Uzmanlara göre, sorun konektörün düzenli olarak takılıp çıkarılması sonucu kontakların aşınmasından kaynaklanmış olabilir. Tasarım özellikleri nedeniyle, kontak alanlarının en küçük hasarı bile elektrik direncini artırır ve bu da zamanla lokal aşırı ısınmaya yol açar.

Şu anda durum kritik değil — ekran kartı hala çalışır durumda, ancak kullanıcı topluluktan sonraki adımlar konusunda tavsiye istiyor. NVIDIA RTX serisindeki bu sorun kullanıcılar arasında hala güncelliğini koruyor.