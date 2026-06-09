FAANG dönemi sona erdi: Teknoloji dünyasını artık MANGOS yönetiyor

·5·Teknoloji
FAANG dönemi sona erdi: Teknoloji dünyasını artık MANGOS yönetiyor

Teknoloji dünyasında uzun süre hakimiyet kuran FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) grubu, yerini yeni ve daha güçlü bir ittifaka bırakıyor. 2026 yazına kadar SpaceX, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin rekor düzeyde IPO (halka arz) süreçlerinin beklenmesi, sektörü tamamen değiştirdi. Techcrunch.com haberi veriyor.

Sosyal medyada virüs gibi yayılan yeni MANGOS kısaltması; Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI ve SpaceX şirketlerini kapsıyor. X platformunda geliştiriciler @krishdotdev ve @lilscoot tarafından önerilen bu isim, yapay zeka ve uzay teknolojileri çağının yeni liderlerini temsil ediyor.

Amazon ve Netflix hala güçlü olsa da, streaming ve e-ticaret alanındaki başarıları bugün AI ve otonom sistemler kadar devrim niteliğinde değil. Şu anda teknoloji endüstrisinin geleceği yapay zeka ve otonom teknolojiler etrafında şekilleniyor.

MANGOS grubunun başarısının küresel ekonomi için yeni bir temel olması bekleniyor. Ancak, bu değişimlerin iş kayıpları gibi sosyal sorunlara yol açmaması ve sağlıklı ekonomik büyümeye hizmet etmesi önemlidir. FAANG ile vedalaşma zamanı geldi, şimdi sıra MANGOS döneminde!

MANGOSFAANGOpenAISpaceXNVIDIA
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

iPhone Ultra katlanma açısını algılayarak arayüzü ve sesi uyarlariPhone Ultra katlanma açısını algılayarak arayüzü ve sesi uyarlarBugün, 16:21Aisuru ve Kimwolf botnetlerinin yok edilmesi DDoS saldırılarını durduramadıAisuru ve Kimwolf botnetlerinin yok edilmesi DDoS saldırılarını durduramadıBugün, 15:53100 bin döngülü 'devrim niteliğindeki' katı hal pili sahte çıktı100 bin döngülü 'devrim niteliğindeki' katı hal pili sahte çıktıBugün, 15:50Apple, kullanıcıların ilgisini çekmeyen uygulamaları kaldıracakApple, kullanıcıların ilgisini çekmeyen uygulamaları kaldıracakBugün, 15:25iOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özellikleriOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özelliklerBugün, 15:23iOS 27 beta sürümü yüklendikten sonra bazı banka uygulamaları çalışmayı durdurduiOS 27 beta sürümü yüklendikten sonra bazı banka uygulamaları çalışmayı durdurduBugün, 15:22
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde