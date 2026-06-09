FAANG dönemi sona erdi: Teknoloji dünyasını artık MANGOS yönetiyor

Teknoloji dünyasında uzun süre hakimiyet kuran FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) grubu, yerini yeni ve daha güçlü bir ittifaka bırakıyor. 2026 yazına kadar SpaceX, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin rekor düzeyde IPO (halka arz) süreçlerinin beklenmesi, sektörü tamamen değiştirdi. Techcrunch.com haberi veriyor.

Sosyal medyada virüs gibi yayılan yeni MANGOS kısaltması; Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI ve SpaceX şirketlerini kapsıyor. X platformunda geliştiriciler @krishdotdev ve @lilscoot tarafından önerilen bu isim, yapay zeka ve uzay teknolojileri çağının yeni liderlerini temsil ediyor.

Amazon ve Netflix hala güçlü olsa da, streaming ve e-ticaret alanındaki başarıları bugün AI ve otonom sistemler kadar devrim niteliğinde değil. Şu anda teknoloji endüstrisinin geleceği yapay zeka ve otonom teknolojiler etrafında şekilleniyor.

MANGOS grubunun başarısının küresel ekonomi için yeni bir temel olması bekleniyor. Ancak, bu değişimlerin iş kayıpları gibi sosyal sorunlara yol açmaması ve sağlıklı ekonomik büyümeye hizmet etmesi önemlidir. FAANG ile vedalaşma zamanı geldi, şimdi sıra MANGOS döneminde!