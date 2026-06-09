iPhone Ultra katlanma açısını algılayarak arayüzü ve sesi uyarlar

iOS 27 işletim sisteminin beta sürümünde, gelecek iPhone Ultra (veya iPhone Fold) modelinin katlanma mekanizmasına dair ilginç bilgiler bulundu. Digital Chat Station sızıcısının bildirdiğine göre, akıllı telefon menteşenin açılma ve kapanma açısını gerçek zamanlı olarak yüksek hassasiyetle ölçebilecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihaz, kapalı, tamamen açık veya yarı katlanmış durumunu bağımsız olarak tespit edebilir. Buna göre, arayüz öğelerinin konumu dinamik olarak değişecek: örneğin, kapalı durumda iPhone benzeri standart ekran, açık durumda ise iPad tarzı bir çalışma masası görünecek. Ayrıca, hoparlör sesinin de cihazın durumuna göre ayarlanacağı belirtiliyor.

Ünlü bloger Sahil Karoul, yakın zamanda iPhone Fold prototiplerini klasik beyaz ve siyah renklerde sergiledi. Beklentilere göre, katlanabilir iPhone 'kitap' formatında olacak, iç ekranı 7,7 inç, dış ekranı ise yaklaşık 5,3 inç olacak. Cihazın ayırt edici özelliği, ses düğmelerinin gövdenin üst kısmına taşınmasıdır.

Söylentilere göre, sağ taraftaki güç düğmesi Touch ID sensörü ile birleştirilecek; bu da Apple akıllı telefonlarına parmak izi tarayıcısının geri döndüğünü gösteriyor. Digital Chat Station, daha önce Xiaomi 15 ve diğer amiral gemileri hakkındaki bilgileri resmi tanıtımdan önce doğru bir şekilde açıklayarak güven kazanmıştı.