iPhone Ultra katlanma açısını algılayarak arayüzü ve sesi uyarlar

·4·Teknoloji
iPhone Ultra katlanma açısını algılayarak arayüzü ve sesi uyarlar

iOS 27 işletim sisteminin beta sürümünde, gelecek iPhone Ultra (veya iPhone Fold) modelinin katlanma mekanizmasına dair ilginç bilgiler bulundu. Digital Chat Station sızıcısının bildirdiğine göre, akıllı telefon menteşenin açılma ve kapanma açısını gerçek zamanlı olarak yüksek hassasiyetle ölçebilecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihaz, kapalı, tamamen açık veya yarı katlanmış durumunu bağımsız olarak tespit edebilir. Buna göre, arayüz öğelerinin konumu dinamik olarak değişecek: örneğin, kapalı durumda iPhone benzeri standart ekran, açık durumda ise iPad tarzı bir çalışma masası görünecek. Ayrıca, hoparlör sesinin de cihazın durumuna göre ayarlanacağı belirtiliyor.

Ünlü bloger Sahil Karoul, yakın zamanda iPhone Fold prototiplerini klasik beyaz ve siyah renklerde sergiledi. Beklentilere göre, katlanabilir iPhone 'kitap' formatında olacak, iç ekranı 7,7 inç, dış ekranı ise yaklaşık 5,3 inç olacak. Cihazın ayırt edici özelliği, ses düğmelerinin gövdenin üst kısmına taşınmasıdır.

Söylentilere göre, sağ taraftaki güç düğmesi Touch ID sensörü ile birleştirilecek; bu da Apple akıllı telefonlarına parmak izi tarayıcısının geri döndüğünü gösteriyor. Digital Chat Station, daha önce Xiaomi 15 ve diğer amiral gemileri hakkındaki bilgileri resmi tanıtımdan önce doğru bir şekilde açıklayarak güven kazanmıştı.

AppleiPhone UltraiPhone FoldiOS 27Teknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

FAANG dönemi sona erdi: Teknoloji dünyasını artık MANGOS yönetiyorFAANG dönemi sona erdi: Teknoloji dünyasını artık MANGOS yönetiyorBugün, 16:27Aisuru ve Kimwolf botnetlerinin yok edilmesi DDoS saldırılarını durduramadıAisuru ve Kimwolf botnetlerinin yok edilmesi DDoS saldırılarını durduramadıBugün, 15:53100 bin döngülü 'devrim niteliğindeki' katı hal pili sahte çıktı100 bin döngülü 'devrim niteliğindeki' katı hal pili sahte çıktıBugün, 15:50Apple, kullanıcıların ilgisini çekmeyen uygulamaları kaldıracakApple, kullanıcıların ilgisini çekmeyen uygulamaları kaldıracakBugün, 15:25iOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özellikleriOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özelliklerBugün, 15:23iOS 27 beta sürümü yüklendikten sonra bazı banka uygulamaları çalışmayı durdurduiOS 27 beta sürümü yüklendikten sonra bazı banka uygulamaları çalışmayı durdurduBugün, 15:22
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde