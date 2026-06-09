Rusya'da banka kartı sayısına sınırlama getirildi: Yeni yasa kabul edildi

Rusya Devlet Duması, siber dolandırıcılıkla mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir yasa taslağını ikinci ve üçüncü okumada kabul etti. Yeni kurallara göre, artık bir vatandaş kendi adına 20'den fazla banka kartı çıkaramayacak. Daha önce tartışılan tek bir bankada beş kart limiti ise nihai metinde kaldırıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu kısıtlamaların denetlenmesi amacıyla banka kartları için tek bir kayıt sistemi oluşturulacak. Bankaların, müşterinin INN numarası, kart sayısı ve kart numaralarına ilişkin bilgileri bu sisteme iletmesi zorunlu olacak. Bankalar, yeni bir kart vermeden önce bu sistem üzerinden müşterinin limitini kontrol edecek. Özel durumlarda, Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu kararıyla bu limitin aşılmasına izin verilebilecek.

Ayrıca, yasa tasarısıyla "çocuk" SIM kartı kavramı da getiriliyor. Ebeveynler, kendi adlarına kayıtlı bir numarayı çocuklarına verdiklerine dair iletişim operatörünü bilgilendirebilecek. Bunun ardından, bu SIM kart çocuklar için tasarlanmış bir kart olarak kabul edilecek.

Başlangıçta böyle bir bildirimin gönderilmesinin zorunlu olması planlanıyordu, ancak ikinci okumada bu hüküm isteğe bağlı hale getirildi. "Çocuk" SIM kartları aracılığıyla iletişim hizmetlerinin sunulma usulü, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından ayrıca belirlenecek.