Landspace, Zhuque-2E Y6 metan roketini başarıyla fırlattı

·0·Teknoloji
Landspace, Zhuque-2E Y6 metan roketini başarıyla fırlattı

Çinli Landspace şirketi, Pekin saatiyle 9 Haziran'da 08:23'te Dongfeng Uzay Üssü'nden Zhuque-2E Y6 taşıyıcı roketinin modernize edilmiş versiyonunu başarıyla fırlattı. Bu görev kapsamında Spacesail DTC 01 ve CMCC-02 uyduları belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Ixbt.com bildiriyor .

Şirketin verilerine göre, uçuşun tüm aşamaları normal şekilde gerçekleşti ve görev tam başarıyla tamamlandı. Metan ve oksijen yakıtıyla çalışan Zhuque-2 roketi için bu tarihi sekizinci fırlatış oldu. Bu program, Çin'in özel uzay sektörünün en önemli projelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Landspace yetkilileri, bu görevin Çin'in uydu interneti altyapısının geliştirilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Fırlatma, iletişim takımını genişletmeyi ve kullanıcılar için uygun maliyetli hizmetler oluşturmayı hedefleyen ulusal uydu interneti projesinin bir parçası.

LandspaceZhuque-2EÇinUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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