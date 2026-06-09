Anthropic, en güçlü Claude Fable modelini halka sundu

Anthropic şirketi, en gelişmiş yapay zeka modelini ilk kez geniş kitlelere tanıttı, ancak bu süreç sıkı güvenlik önlemleriyle gerçekleştiriliyor. Salı günü şirket, Mythos modelinin halka açık versiyonu olan Claude Fable 5'i piyasaya sürdü. Anthropic'in verilerine göre, Fable 5 yazılım mühendisliği, entelektüel çalışma ve görsel analiz alanlarında yüksek sonuçlar veriyor, ancak siber güvenlik, biyoloji ve kimya gibi yüksek riskli alanlarda yanıtlar engelleniyor ve sistem otomatik olarak Claude Opus 4.8 modeline geçiş yapıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

İlk olarak Nisan ayında tanıtılan Mythos modeli, siber güvenlik endişeleri nedeniyle yalnızca sınırlı ortaklar için açıktı. Geçen haftadan itibaren Anthropic, 15 ülkedeki yüzlerce kuruluşa bu modeli kullanma imkanı sundu. Artık bu teknoloji, Claude API ve Enterprise planları aracılığıyla herkes için açık. 22 Haziran'a kadar Fable 5 modeli Pro, Max ve Team aboneleri için ücretsiz olarak sunulacak, 23 Haziran'dan itibaren ise kullanım için ayrı krediler gerekecek.

Fable modelinin piyasaya sürülmesi, Anthropic'in OpenAI ve SpaceX gibi devlerle birlikte açık pazara çıkmaya hazırlandığı döneme denk geldi. Şirket, yapay zeka sistemlerinin o kadar hızlı geliştiğini ve yakında insan müdahalesi olmadan özyinelemeli öz-geliştirme (RSI) seviyesine ulaşabileceğini belirterek uyarıda bulunuyor. Bu nedenle, Mythos seviyesindeki modellerin yanlış ellere geçmemesi için Anthropic, 1000 saatten fazla iç ve dış "red-teaming" testleri gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemi olarak Anthropic, tüm trafik verilerini 30 gün boyunca saklama politikasını devreye aldı. Şirket, bu verileri modelleri eğitmek için kullanmadığını, yalnızca karmaşık saldırılara ve yeni tür "jailbreak" girişimlerine karşı korunmak için kullandığını vurguluyor. Şu anda Fable 5 oturumlarının yüzde 95'i modelin kendi yanıtlarıyla başarıyla sonuçlanıyor ve sistem yalnızca son derece karmaşık durumlarda Opus 4.8'in yardımına başvuruyor.