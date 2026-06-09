Tecno, Ella yapay zeka asistanına futbol modu ekledi

·5·Teknoloji
Tecno, Ella yapay zeka asistanına futbol modu ekledi

Uluslararası Tecno markası, akıllı asistanı Ella için kapsamlı bir güncelleme yayınladığını duyurdu. 2026 Dünya Kupası arifesinde geliştirilen özel futbol modu, akıllı telefon kullanıcıları için kişisel bir analist ve arkadaş olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özellik Tecno arayüzüne entegre edilmiş olup, Camon 50 serisi ve markanın diğer cihazlarında ek uygulama gerektirmeden çalışır. Sistem, taraftarlar için üç temel araç sunar: uyarlanabilir takvim, maç özeti ve gerçek zamanlı güncellenen puan durumu.

Asistan, maç programını kullanıcının saat dilimine göre otomatik olarak senkronize eder. Ayrıca, maç öncesi analizler, takım istatistikleri ve maç sonu detaylı raporlar oluşturur. Puan durumunda 12 gruptaki puanlar ve averajlar yer alır, bir üst tura çıkan takımlar ayrı olarak gösterilir.

Buna ek olarak, Tecno eğlence özelliklerini de unutmamıştır. Üretken sinir ağı tabanlı "Yıldızla Fotoğraf" aracı sayesinde kullanıcılar, selfie'lerini favori futbolcularının fotoğraflarıyla birleştirip sosyal medyada paylaşabilir.

TecnoEllaYapay ZekaCamon 50Dünya Kupası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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