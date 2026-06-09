VTB, bireysel müşteriler için SBP üzerinden QR kodlu transferleri başlattı

VTB Bankı, Hızlı Ödeme Sistemi (SBP) üzerinden telefon numarasıyla bireyler arasında para transferi yapmanın yeni bir yöntemini hayata geçirdi. Artık kullanıcılar kişisel QR kodu aracılığıyla para alabiliyor. Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK) tarafından geliştirilen bu hizmet, para alıcısının uygulamada özel bir kod oluşturup bunu gönderene sunmasına olanak tanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ödemeyi gerçekleştirmek için gönderenin akıllı telefon kamerası veya banka uygulaması aracılığıyla QR kodunu taratması ve işlemi onaylaması yeterli. Bu durumda alıcının telefon numarasını girmek veya bankasını seçmek gerekmiyor. VTB yetkililerinin vurguladığı gibi, bu teknoloji kişisel hesaplamalar için kullanışlıdır ve süreçte telefon numarası ifşa edilmediği için gizliliği sağlar.

NSPK, bu çözümün bankalar arası bir niteliğe sahip olduğunu ve yalnızca tek bir bankanın altyapısıyla sınırlı kalmadığını özellikle belirtti. Farklı kredi kuruluşlarının müşterileri birbirlerine hızlı ve kolayca para transferi yapabilir. Alıcı, hem belirli tutarlı hem de tutarsız kod oluşturabilir ve ayrıca fon toplamak için ödeme bağlantısını kullanabilir.

Şu anda bu hizmet tüm VTB Online kullanıcıları için açık. İşlem için komisyon, SBP kapsamındaki ücretsiz limitler dahilinde alınmıyor. Sisteme yeni katılımcı bankaların eklenmesi devam ediyor, bu da hizmetin kapsamını daha da genişletiyor.