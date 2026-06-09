7600 mAh pil ve 120 Hz ekran: Redmi Pad 2 9.7 satışa çıkıyor

·2·Teknoloji
7600 mAh pil ve 120 Hz ekran: Redmi Pad 2 9.7 satışa çıkıyor

Xiaomi'nin yakın zamanda uluslararası pazarda tanıtılan bütçe dostu Redmi Pad 2 9.7 tableti, 11 Haziran 2026 tarihinden itibaren satışa sunulacak. Bu konuda büyük elektronik tedarikçileri ve perakendecilerin basın servisleri bilgi veriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Kullanıcılara tabletin temel modeli ve 4G ağını destekleyen versiyonu sunulacak. Cihaz, grafit gri ve gümüş renklerinde iki farklı kasa seçeneğiyle tanıtıldı. Satışların ilk aşamasında alıcılar için özel indirimli fiyatların uygulanması bekleniyor.

Tablet, 9,7 inçlik, 2K çözünürlüklü (2048 x 1280 piksel) ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla donatıldı. Ekranın maksimum parlaklığı 600 nit olup, bu da güneşli havalarda bile bilgileri rahatça okuma imkanı sağlar.

Cihazın performansı Snapdragon 6s 4G Gen 2 platformu tarafından sağlanır. Ayrıca 8 MP ana kamera ve 5 MP ön kameraya sahiptir. 7600 mAh kapasiteli pil, 18 W şarj teknolojisini destekler.

Redmi Pad 2 9.7, yeni Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemi altında çalışır. Cihazın kalınlığı sadece 7,4 mm olup, kompakt ve modern bir tasarıma sahiptir.

XiaomiRedmi Pad 2TabletSnapdragonXiaomi HyperOS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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