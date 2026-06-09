Teknoloji şirketleri daha ucuz AI modellerine mi geçiyor?

·5·Teknoloji
Teknoloji şirketleri daha ucuz AI modellerine mi geçiyor?

Yapay zeka (AI) alanındaki hızlı gelişim, şimdiye kadar tek bir temel kavrama dayanıyordu: model ne kadar büyükse, o kadar güçlü olur ve piyasada galip gelir. Ancak bugün sektör, bu görüşün değişmeye başladığına tanık oluyor. Yüksek maliyetler, kullanıcıları daha küçük ve daha uygun fiyatlı modellere odaklanmaya zorluyor. Bu ekonomik yaklaşım, sektörün geleceğini tamamen değiştirebilir. Techcrunch.com haber veriyor.

Coinbase'in kurucu ortağı Brian Armstrong'un tahminine göre, önümüzdeki 12-18 ay içinde görevlerin %80'i, %99 daha ucuz olan modeller aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sadece en karmaşık işlerin %20'si en son nesil amiral gemisi modellerinde kalacak. Bu gerçekleşirse, OpenAI ve Anthropic gibi büyük laboratuvarlar, ana gelir akışı daha ucuz alternatiflere kaydığı için IPO arifesinde ciddi finansal kayıplarla karşılaşabilir.

İlk testler, sistem doğru yapılandırıldığında, ucuz modellerin kaliteden ödün vermeden büyüklerin yerini alabileceğini gösteriyor. Örneğin, hukuki AI servisi Harvey, Fireworks AI ile iş birliği yaparak Claude Opus ve GLM 5.1 modellerini birlikte kullanarak maliyetleri 3 kat azalttı. Bu süreçte en ağır görevler büyük modele, diğerleri ise daha küçük modele yüklendi.

Harvey'nin kurucu ortağı Gabe Pereyra'nın belirttiği gibi, kalite kavramı artık her şey için en güçlü modeli kullanmak değil, en doğru cevabı en verimli yolla almak anlamına geliyor. Bu trend, sadece açık ve kapalı modeller arasındaki değil, büyük ve küçük modeller arasındaki rekabeti de artırıyor. Kullanıcılar artık GPT-4o yerine GPT-4o-mini gibi tasarruflu seçenekleri tercih ederek hem kaliteyi hem de bütçeyi koruyor.

Yapay ZekaOpenAIChatGPTTeknolojiİş Dünyası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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