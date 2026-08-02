Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup etti

·49·Spor
Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup etti

Londra kulübü Arsenal, sezon öncesi hazırlık kampı kapsamındaki ilk maçında İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. GOAL.com'un haberine göre, bu karşılaşma Mikel Arteta'nın öğrencileri için hücum futbolunu ve kadro derinliğini test etmek adına harika bir fırsat olurken, yeni transferlerin performansları taraftarlarda büyük heyecan uyandırdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın en önemli olaylarından biri, 34 milyon sterlin karşılığında transfer edilen yeni oyuncu Christos Tzolis'in ilk maçı olmasıydı. Club Brugge'den kadroya katılan Yunan kanat oyuncusu, Mikel Arteta'nın taktiksel isteklerine ne kadar hızlı adapte olabileceğini gösterdi. Sahadaki hareketliliği ve yüksek önde baskı stili takımın hücum potansiyelini daha da artırdı.

Yeni transferler ve genç yeteneklerin parlak oyunu

Christos Tzolis takımın ikinci golünde kritik bir rol oynadı. Orta sahada topu kazanan kanat oyuncusu rakip ceza sahası yakınlarında sert bir şut çekti ve savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Bu gol, yeni futbolcunun takımın oyununa hızla uyum sağladığını açıkça gösterdi.

Ancak karşılaşmanın gerçek kahramanı 16 yaşındaki altyapı yetişmesi Max Dowman oldu. Olgun oyunuyla uzmanları bile hayrete düşürdü. Genç yetenek maçın başında yeteneğini konuşturarak Kai Havertz'e güzel bir pas çıkardı ve skorun açılmasını sağladı. İkinci yarının başında Arnau Martinez Girona adına farkı bire indiren golü kaydettikten sonra, Max Dowman harika bir golle skoru tekrar tayin etti ve farkı korudu.

Arteta'nın takımının gelecek planları

Mücadele boyunca tecrübeli futbolcular da yeteneklerini sergiledi. Özellikle Gabriel Jesus, Ben White'ın ortasından sonra ceza sahasında doğru yerde olarak takımının bir sonraki golünü kaydetti. Bu gol, forvetin geleceğiyle ilgili soru işaretlerine şimdilik de olsa son noktayı koydu.

Mikel Arteta maç boyunca altyapıdan Marli Salmon, Andre Harriman-Annus ve Ceddah O'Neill gibi gelecek vadeden genç oyunculara da şans tanıdı. Bu durum Arsenal kulübünün yedek kulübesinin yeterince güçlü olduğunu ve gençlere her zaman önem verildiğini gösterdi. Sezon öncesi hazırlık dönemindeki bu güven veren başlangıç, Londra ekibine önümüzdeki zorlu sezon öncesinde önemli bir moral üstünlüğü sağlıyor.

ArsenalGironaChristos TzolisMax DowmanMikel Arteta
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüLionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüBugün, 05:30Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunXabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunBugün, 02:34Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Dün, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorBryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorDün, 23:32Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıReal Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıDün, 23:32Real Madrid, Yan Diomande transferi için 120 milyon euro ödemeye yakınReal Madrid, Yan Diomande transferi için 120 milyon euro ödemeye yakınDün, 22:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor