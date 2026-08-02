Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup etti

Londra kulübü Arsenal, sezon öncesi hazırlık kampı kapsamındaki ilk maçında İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. GOAL.com'un haberine göre, bu karşılaşma Mikel Arteta'nın öğrencileri için hücum futbolunu ve kadro derinliğini test etmek adına harika bir fırsat olurken, yeni transferlerin performansları taraftarlarda büyük heyecan uyandırdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın en önemli olaylarından biri, 34 milyon sterlin karşılığında transfer edilen yeni oyuncu Christos Tzolis'in ilk maçı olmasıydı. Club Brugge'den kadroya katılan Yunan kanat oyuncusu, Mikel Arteta'nın taktiksel isteklerine ne kadar hızlı adapte olabileceğini gösterdi. Sahadaki hareketliliği ve yüksek önde baskı stili takımın hücum potansiyelini daha da artırdı.

Yeni transferler ve genç yeteneklerin parlak oyunu

Christos Tzolis takımın ikinci golünde kritik bir rol oynadı. Orta sahada topu kazanan kanat oyuncusu rakip ceza sahası yakınlarında sert bir şut çekti ve savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Bu gol, yeni futbolcunun takımın oyununa hızla uyum sağladığını açıkça gösterdi.

Ancak karşılaşmanın gerçek kahramanı 16 yaşındaki altyapı yetişmesi Max Dowman oldu. Olgun oyunuyla uzmanları bile hayrete düşürdü. Genç yetenek maçın başında yeteneğini konuşturarak Kai Havertz'e güzel bir pas çıkardı ve skorun açılmasını sağladı. İkinci yarının başında Arnau Martinez Girona adına farkı bire indiren golü kaydettikten sonra, Max Dowman harika bir golle skoru tekrar tayin etti ve farkı korudu.

Arteta'nın takımının gelecek planları

Mücadele boyunca tecrübeli futbolcular da yeteneklerini sergiledi. Özellikle Gabriel Jesus, Ben White'ın ortasından sonra ceza sahasında doğru yerde olarak takımının bir sonraki golünü kaydetti. Bu gol, forvetin geleceğiyle ilgili soru işaretlerine şimdilik de olsa son noktayı koydu.

Mikel Arteta maç boyunca altyapıdan Marli Salmon, Andre Harriman-Annus ve Ceddah O'Neill gibi gelecek vadeden genç oyunculara da şans tanıdı. Bu durum Arsenal kulübünün yedek kulübesinin yeterince güçlü olduğunu ve gençlere her zaman önem verildiğini gösterdi. Sezon öncesi hazırlık dönemindeki bu güven veren başlangıç, Londra ekibine önümüzdeki zorlu sezon öncesinde önemli bir moral üstünlüğü sağlıyor.