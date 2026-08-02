Mahkeme, xAI Şirketinin „Nudify“ Uygulamaları Yasağını Askıya Alma Talebini Reddetti

·44·Teknoloji
Mahkeme, xAI Şirketinin „Nudify“ Uygulamaları Yasağını Askıya Alma Talebini Reddetti

ABD'nin Minnesota eyaletinde, fotoğrafları yapay zeka yardımıyla kıyafetsiz gösteren uygulamaları yasaklayan yasa yürürlükte kalmaya devam ediyor. NBC News'in haberine göre, federal yargıç xAI şirketinin bu kısıtlamanın geçici olarak durdurulması yönündeki davasını reddetti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ABD Bölge Yargıcı Donovan Frank, kararında yasanın içeriğinin yanı sıra xAI şirketinin başvurduğu zamana da özellikle dikkat çekti. Yargıç, şirketin geçici kısıtlama getirilmesini yasanın imzalanmasından neredeyse üç ay sonra, yani belgenin yürürlüğe girmesine sadece üç gün kala talep ettiğini vurguladı.

„Böyle bir gecikme, zarar derecesinin olağanüstü ve acil olmadığını gösterir“, — diye yazdı yargıç kararında. Söz konusu karar, xAI şirketinin yasağa karşı açtığı dava sürecinin durdurulduğu anlamına gelmez, ancak mahkeme süreçleri devam ederken yasanın yürürlükte kalmasını sağlar.

Yasanın Detayları ve xAI'ın Pozisyonu

xAI, davasında söz konusu yasağın Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez uygulandığını ve kurallarının aşırı kapsamlı olduğunu vurguladı. Şirket temsilcilerinin görüşüne göre, aynı amaçlara ulaşmak için çok daha hafif alternatif önlemler mevcuttur.

Hatırlatmak gerekir ki, yıl başında Elon Musk'a ait X sosyal ağında kullanıcılar, xAI şirketinin Grok sohbet botu yardımıyla rızasız oluşturulan cinsel içerikli sahte fotoğraflar yaymıştı. Bu durum kamuoyunun tepkisine yol açarak bir dizi inceleme ve kısıtlamaya neden olmuştu.

XAIMahkemeYapay ZekaMinnesotaElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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