Londonlu girişimciler Silikon Vadisi kültürüne karşı çıkıyor

Londra'nın doğusunda yer alan altı genç girişimci, geleneksel San Francisco hacker evlerine benzemeyen kendine özgü bir projeye imza attı. London Island Founder House (veya kısa adıyla Lift House) olarak adlandırılan bu mekân, katılımcıların ifade ettiğine göre saatlerce çalışmaya zorlayan acımasız "hustle" kültürüne karşı alternatif bir çözüm teşkil ediyor. Projenin temel amacı kısa vadeli şovlar veya "12 hafta sonra Demo Day" baskısı altında çalışmak değil, yaşam kalitesini artırmaktır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com ve diğer teknoloji kaynaklarının aktardığına göre, su kenarındaki bu altı katlı bina bu yılın mart ayında faaliyete geçti ve burayı kuran Rowan Aldean ile eşi Zahraa mayıs ayından bu yana burada yaşıyor. Rowan geçen yıl önceki şirketini milyonlarca dolara sattı ve şu anda işletmelere ajanların entegre edilmesine yardımcı olan uygulamalı sunʼiy intellekt (applied AI) startup'ını yönetiyor. Lift House da tüm hacker evleri gibi hem çalışma alanı hem de ortak yaşam alanı işlevi görüyor.

Londra ekosistemi ve Silicon Valley farkları

San Francisco'da onlarca veya yüzlerce bu tür evin depolarak yasadışı faaliyet göstermesi, gösterişli etkinlikler veya 72 saatlik kesintisiz çalışma maratonları düzenlemesi alışılmış bir durumdur. Ancak Büyük Britanya'da bu yaklaşım geçerli değildir. Rowan Aldean yaptığı açıklamada Londra'daki başarılı DeepMind şirketini örnek göstererek, onların hiçbir gürültü patırtı koparmadan Nobel ödülleri kazandığını ve yeni inovasyonlar yarattığını vurguladı.

Günümüzde Londra teknoloji sahnesinde her şeyi optimize etmeye odaklanan "Londonmaxxing" adlı yeni bir trend yaygınlaşıyor. Britanya başkentinin ekosistemi San Francisco'daki kadar gösterişli ve startup-bro tarzına sahip değil, ancak kurucuları da büyük başarılara, zenginliğe ve pazar hâkimiyetine odaklanıyor. Dealroom verilerine göre, Londra sunʼiy intellekt startup'ları yalnızca 2026 yılında 12 milyar dolar fon toplamayı başardı.

Finansal başarı ve gelecek planları

Belirtildiğine göre, Londra startup'ları toplam 14,7 milyar dolar yatırım çekerken, bunlardan altı şirket 500 milyon dolardan fazla fon topladı. Bu başarılı şirketler arasında Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence ve Isomorphic Labs yer alıyor. Son üçünün özellikle DeepMind eski çalışanları tarafından kurulmuş olması dikkat çekicidir.

Sunʼiy intellekt alanındaki bu yükseliş Büyük Britanya teknoloji topluluğunda büyük bir heyecan yaratırken, Lift House sakinleri gibi genç nesil temsilcilerini de büyük hedeflere ulaşmaya teşvik ediyor. Mekânda kalış süresi esnek olup, bazıları bir ay, diğerleri ise altı aydan fazla kalmayı planlıyor. Sakinler gıda ürünlerini kendileri alarak birlikte yemek yapıyor ve temizlik işlerini aralarında paylaşıyor.

San Francisco startup standartlarının aksine, Lift House sakinleri hırs ile özel yaşam arasında denge kurmayı ilk sıraya koyuyor. Bu da Büyük Britanya'da teknolojik girişimciliğin tamamen yeni ve sağlıklı bir kültürünün şekillendiğini gösteriyor.