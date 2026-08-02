Ter analizi ile çalışan yeni akıllı yüzük geliştirildi

·62·Teknoloji
Ter analizi ile çalışan yeni akıllı yüzük geliştirildi

Tıp ve giyilebilir teknolojiler alanında önemli bir adım atıldı. Bilim insanları, vücuttaki biyokimyasal göstergeleri gerçek zamanlı olarak analiz etme yeteneğine sahip yenilikçi bir akıllı yüzük prototipi geliştirdi. Bu gadget'ın, insan vücudundaki kimyasal süreçleri inceleyerek modern tıpta yeni bir sayfa açması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, piyasadaki ticari cihazların çoğu yalnızca vücut sıcaklığını, kalp atış hızını, fiziksel aktiviteyi ve uyku kalitesini izliyor. Ancak yeni gelişme, vücudun iç kimyasal süreçlerini analiz etme konusunda uzmanlaşmış olup, kullanıcılara sağlıkları hakkında çok daha derinlemesine bilgi veriyor.

Biyokimyasal göstergeleri tespit etme yeteneği

Söz konusu cihaz, organizmadaki bir dizi önemli maddenin konsantrasyonunu aynı anda ölçme gücüne sahip. Özellikle yüzük; glikoz, ketonlar, askorbik asit (C vitamini), ürik asit, laktik asit ve etanolü tespit edebiliyor.

Analiz süreci, deri yüzeyinden salgılanan ter aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Cihaz, terin bileşimini pasif osmotik süreç yardımıyla, yani hiçbir müdahale olmaksızın ve kan almadan analiz ediyor.

Teknik yapısı ve test sonuçları

Yüzük gövdesinin içinde minyatür biyotekrarlanabilir sensörler, gümüş-oksit bazlı esnek bir batarya ve verilerin işlenmesi ile kablosuz aktarımı için gerekli olan elektronik donanım yerleştirilmiştir. Bu batarya, kesintisiz çalışma modunda yaklaşık 12 saat dayanırken, bireysel kalibrasyon ölçüm doğruluğunun iki aya kadar korunmasını sağlıyor.

Test sürecinde araştırmacılar cihazı çeşitli günlük senaryolarda denediler. Özellikle glikoz ve keton seviyelerinin kontrol edilmesine özel önem verildi. Sonuçlar, yüzüğün göstergelerinin ticari glikometreler ve kandaki şeker seviyesini sürekli izleyen sistemlerin verileriyle tamamen uyuştuğunu gösterdi.

Uzmanların belirttiğine göre, bu teknoloji kişisel tıp gelişiminde yeni bir aşama başlatabilir. Sıradan giyilebilir gadget'lar yalnızca vücutta ne olduğunu gösterirken, bu tür sensörler değişikliklerin nedenlerini biyokimyasal düzeyde açıklayabilmektedir. Şimdilik laboratuvar prototipi aşamasında olan bu akıllı yüzüğün seri üretime geçiş veya satış tarihleri henüz açıklanmadı.

Akıllı YüzükTıp TeknolojileriİnovasyonGlikozBiyokimyasal Analiz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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