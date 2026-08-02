Snapdragon 8 Elite İşlemcisi Güçlü Soğutma ile Tüm Rkiplerini Geride Bıraktı

Modern mobil cihaz teknolojisi hızla gelişirken, üreticilerin karşılaştığı en temel sorunlardan biri aşırı ısınma ve bunun sonucunda ortaya çıkan termal kısıtlama (throttling) sürecidir. ixbt.com'un haberine göre, teknoloji meraklılarından birinin gerçekleştirdiği sıra dışı deney, mobil işlemcilerin gerçek potansiyelinin sıcaklık sınırları nedeniyle ne kadar kısıtlandığını açıkça gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reddit kullanıcılarından ntsow tarafından gerçekleştirilen deney sırasında, ZTE Nubia Z70 Ultra akıllı telefonuna entegre edilen Snapdragon 8 Elite işlemcisini test etmek için beklenmedik bir yöntem seçildi. Akıllı telefon gövdesindeki ısınma sorununu tamamen ortadan kaldırmak amacıyla cihaza, genellikle masaüstü bilgisayar işlemcileri için tasarlanan iki büyük kule tipi soğutucu bağlandı.

Sıra Dışı Deney ve Detayları

Deney sırasında uzman, akıllı telefona iki adet soğutucu yerleştirdi: bunlardan biri cihazın arka paneline, diğeri ise doğrudan ekran tarafına monte edildi. Her ne kadar bu ilgi çekici gönderi daha sonra silinmiş olsaotoxicity, sonuçları hızla internet ağına yayıldı ve uzmanların dikkatini çekti.

Aşırı güçlendirilmiş soğutma sistemi sayesinde Snapdragon 8 Elite işlemcisindeki throttling neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı. 3DMark Wild Life Extreme Stress Test testinde cihazın kararlılık göstergesi yüzde 99'a ulaştı. Ayrıca Solar Bay Extreme Stress Test sonuçlarında da kararlılık yüzde 99,2'yi buldu ve maksimum yük altında bile performansın düşmediğini doğruladı.

Sonuçlar ve Gelecekteki Olanaklar

Yayınlanan sonuçlara göre, bu olağanüstü soğutma koşullarında Snapdragon 8 Elite uzun süreli yükler altında tüm modern gelişmiş mobil işlemcileri, bu bağlamda Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro ve MediaTek Dimensity 9500 yongalarını geride bırakmayı başardı. Şunu belirtmek gerekir ki konu temel performanstır, çünkü modern amiral gemisi SoC'lerin tepe göstergeleri hâlâ yüksek kalmaya devam etmektedir.

Bu ilgi çekici deney, mobil platformların gerçek potansiyelinin sıcaklık rejimine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Eğer işlemci ısınma sınırlarıyla karşılaşmazsa, yüksek frekanslarında hiçbir kayıp yaşamadan çok daha uzun süre kararlı bir şekilde çalışabilir.