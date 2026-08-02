Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnun

·55·Spor
Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnun

İngiliz kulübü Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk'in diskalifiye cezasının ardından takıma döndüğü haberinden duyduğu şaşkınlığı ve mutluluğu dile getirdi. Futbolcunun antidoping davası sona erdi ve takımın Asya'daki sezon öncesi kampına katılmasına izin verildi. Bu beklenmedik haber, uzun bir aranın ardından yeniden kadroya katılan futbolcu sayesinde Londralılar için olumlu bir gelişme oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığına göre, 25 yaşındaki futbolcu, yasaklı meldonyum maddesinin tespit edilmesi nedeniyle Kasım 2024'ten bu yana profesyonel futboldan men edilmişti. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), futbolcunun suçunu kabul etmesini ve çektiği 20 aylık diskalifiye süresini yeterli bularak soruşturmayı resmi olarak kapattı. Sonuç olarak Mudryk'in takımın Hong Kong seyahatine katılması bekleniyor.

Fiziksel durum ve sabır gerekliliği

Sidney'de Tottenham ile oynanan hazırlık maçının ardından basına açıklamalarda bulunan Xabi Alonso, bu haberin kulüp için de ani olduğunu kabul etti. Teknik direktör, teknik heyetin bu kadar erken bir zamanda böyle olumlu bir haber beklemediğini, ancak futbolcunun dönüşünün herkesi sevindirdiğini belirtti.

Aynı zamanda İspanyol uzman, Mudryk'in fiziksel durumuna ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Yaklaşık iki yıldır resmi maçlarda forma giymeyen kanat oyuncusunun en iyi formunu yeniden kazanmasının zor geçmesi doğaldır. Alonso, futbolcunun mevcut kondisyonunun henüz tam olarak bilinmediğini ve uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bireysel antrenmanlar ve zor dönem

Diskalifiye süresince Mudryk'in Chelsea tesislerine girmesi ve kulüp personeliyle çalışması kesin olarak yasaklanmıştı. Bu nedenle futbolcu, formunu korumak için özel bir antrenör ve kaleciler kiralayarak alt lig ekibi Uxbridge'in tesislerinde çalışmak zorunda kaldı. Xabi Alonso, oyuncunun bu süreçte gösterdiği azmi ve profesyonelliği yüksek değerlendirdi.

"Her gün kendi üzerinde çalıştı, bunun çok zor olduğunu biliyoruz çünkü o futbol oynamak, takımın bir parçası olmak istiyordu" dedi Alonso. Teknik direktör, futbolcunun psikolojik durumunu ve yaşadığı sınavları herkesin tam olarak anlayamayacağını vurgulayarak takımın ona destek olacağını ifade etti.

Hatırlatmak gerekirse, Mykhailo Mudryk Ocak 2023'te Shakhtar Donetsk kulübünden Chelsea'ye transfer olmuştu. Kulüp formasıyla 73 resmi maçta sahaya çıkan ve 10 gol kaydeden kanat oyuncusu, artık İngiliz kulüpteki kariyerine yeniden başlamaya hazırlanıyor.

ChelseaXabi AlonsoMykhailo MudrykPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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