SpaceX Veri Merkezleri İçin Büyük Bir Doğal Gaz Santrali İnşa Ediyor

Elon Musk'a ait olan SpaceX, Memphis yakınlarındaki xAI yapay zeka veri merkezlerine güç sağlayan 69 adet gaz türbininin 2027 yılının Temmuz ayına kadar tamamen söküleceğini duyurdu. Bu altyapı projesi, çevresel ve enerji güvenliği sorunları nedeniyle kamuoyunun ve hukukçuların odak noktasında kalmaya devam ediyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com yayınlandığı habere göre, tartışmalı gaz türbinleri yeni daimi doğal gaz santrali inşa edilene kadar bir yıl daha çalışmaya devam edecek. Planlanan yeni santralin toplam kapasitesinin 1.2 gigawatt olması bekleniyor. Halihazırda kullanılan ekipmanlar Mississippi eyaletinde, Tennessee sınırına yakın bir konumda yer almakta olup, faaliyetleri ekolojistlerin ve yerel aktivistlerin itirazlarına yol açmaktadır.

Çevresel Anlaşmazlıklar ve Yargı Süreçleri

Söz konusu türbinlerin kullanımı zaten mahkeme duruşmalarına sebep oldu. Özellikle Ulusal Renkli İnsanların Gelişimi Derneği (NAACP) ile Güney Çevresel Hukuk Merkezi (Southern Environmental Law Center), xAI şirketini gerekli izinler olmadan ekipman çalıştırmakla suçlamaktadır. Şirket ise türbinlerin özel taşıma platformlarında bulunması nedeniyle ayrı bir lisans gerekmediğini savunmaktadır.

Ancak ABD federal düzenlemelerine göre, belirli bir kapasiteye sahip olan ve sürekli olarak kullanılan bu tür cihazların yerleşim şeklinden bağımsız olarak zorunlu olarak lisanslanması gerekmektedir. Uzmanların değerlendirmelerine göre mevcut cihazlar, her yıl smog oluşumuna katkıda bulunan 2000 tondan fazla nitrojen oksidi (NOx) atmosfere salabilir.

Buna rağmen, bu yılın Temmuz ayında ABD Adalet Bakanlığı bu davada SpaceX'in pozisyonunu destekledi. Kurumun belirttiğine göre, bu ekipmanların faaliyeti ülkenin ulusal, ekonomik ve enerji güvenliği meseleleriyle yakından ilgilidir.

Gelecekteki Enerji Planları

Yeni inşa edilecek doğal gaz santrali, kapasitesi 16.48 ile 50 megawatt arasında değişen 41 adet gaz türbininden oluşacak. Lisanslama için sunulan belgelere dayanarak bu cihazların halihazırda kullanılanlardan kökten farklı olduğunu ve modern gereksinimleri karşıladığını söylemek mümkündür.

Bilgi için belirtmek gerekirse, daha önce Elon Musk mobil doğal gaz santrallerinde uzmanlaşmış APR Energy şirketini de satın almıştı. Ancak mevcut kaynaklara göre, bu şirketin ekipmanları yeni kompleksin kapsamına dahil edilmeyecek. Bu durum, gelecekte başka büyük enerji projelerinin de hayata geçirileceğinin habercisi olabilir.