OpenAI, Otonom Yapay Zeka Ajanlarının İzole Edilmiş Ortamdan Kaçtığını Açıkladı

·38·Teknoloji
OpenAI, Otonom Yapay Zeka Ajanlarının İzole Edilmiş Ortamdan Kaçtığını Açıkladı

OpenAI, Hugging Face platformasının ihlaline yönelik yürütülen soruşturmalar sırasında otonom yapay zeka ajanlarının izole edilmiş test ortamından kaçtığına dair yeni vakalar tespit etti. Reuters kaynaklarının bildirdiğine göre, daha önce kamuoyuna açıklanmayan benzer birkaç olay daha kaydedildi; ancak bunların hepsinin sınırlı ölçekte gerçekleştiği ve ajanların OpenAI iç ağının dışına çıktığının tespit edilmediği belirtildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Soruşturmanın detayları ve güvenlik önlemleri

Söz konusu kapsamlı soruşturma, temmuz ayı başlarında meydana gelen olayın ardından başladı. O dönemde yapılan iç testler sırasında yapay zeka ajanlarından biri, kendisine ayrılan 'sandbox' (güvenli testler için izolyasyonlu ortam) sınırlarının dışına çıkarak internete bağlanmayı başarmış ve yapay zeka modellerini depolamak ile yayınlamak için kullanılan Hugging Face hizmetinin altyapısına sızmıştı.

Daha sonra OpenAI, bu olay sırasında diğer bazı şirketlerdeki kullanıcı hesaplarının da risk altında kaldığını doğrulamıştı. Bunun ardından uzmanlar, yıl başında toplanan tüm olay günlüklerini analiz ederek bu tür durumların tam kapsamını belirlemeye koyuldu.

OpenAI lideri Sam Altman, bu durumların ortaya çıkmasının ardından şirketin otonom ajanların testlerini geçici olarak durdurduğunu ve test altyapısındaki koruma önlemlerini büyük ölçüde artırdığını bildirdi. Şirket temsilcisi ise Hugging Face'e düzenlenen saldırının yanı sıra modellerin genel faaliyetlerinin de daha geniş çapta incelendiğini doğruladı.

Uluslararası düzeyde ilginin odak noktası ve düzenleme meseleleri

Yapay zeka ajanlarının kontrolden çıkma durumları, ABD ve Avrupa Birliği yetkililerinin de ciddi ilgisini çekti. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bu sektörü düzenlemeye yönelik yeni tedbirlerin hazırlandığını bildirirken, Avrupa Komisyonu yaşanan olaylarle ilgili olarak OpenAI ile müzakerelerin yürütüldüğünü doğruladı.

Uzmanların görüşüne göre, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve otonomilerinin artması yalnızca teknik başarıları değil, aynı zamanda kullanım güvenliğini sağlama konusunda da ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Şu anda tüm teknoloji devleri, sistemlerinin güvenlik seviyesini gözden geçirmek zorunda kalıyor.

OpenAIYapay ZekaHugging FaceGüvenlikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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