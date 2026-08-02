Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndü

·47·Spor
Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndü

ABD'nin Inter Miami kulübünün kaptanı Lionel Messi yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. GOAL.com'un haberine göre, Arjantinli forvet takımın Columbus Crew ile oynayacağı Doğu Konferansı maçı için kadroya dahil edildi ve yedekler arasında yer aldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, sekiz kez Altın Top sahibi son olarak 19 Temmuz'da Arjantin millî takımı formasıyla sahaya çıkmıştı. Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetin ardından futbolcuya iki haftalık kısa bir dinlenme izni verilmiş, bu aranın olması sebebiyle MLS All-Star maçını da kaçırmıştı.

Yeni yıldızlar ve kadrodaki değişiklikler

Messi ile birlikte Arjantin millî takımında görev yapan Rodrigo De Paul da takım kadrosuna katıldı. O, bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Dikkat çekici bir şekilde, De Paul Miami kulübü formasıyla Brezilyalı efsane orta saha oyuncusu Casemiro ile ilk kez birlikte sahaya çıkacak. Önceki turda Montreal'e karşı oynanan ilk maçında Casemiro taraftarlarda olumlu bir izlenim bırakmıştı.

Takımın bir diğer deneyimli ismi Luis Suárez de harika bir form durumunda bulunuyor. Yeni teknik direktör Guillermo Hoyos yönetiminde Uruguaylı forvet adeta tazelenmiş bir izlenim bırakıyor. Suárez son üç karşılaşmada altı gol atmayı başardı. Özellikle geçtiğimiz hafta Montreal'e karşı oynanan maçta penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyet getirmişti. O, hücum hattında Germán Berterame ile verimli bir ikili oluşturuyor.

Önümüzde önemli maçlar var

Mayamililer için Lionel Messi'nin sahalara dönmesi ilaç gibi geldi, çünkü takım sezonun kalan kısmında iki büyük turnuvada mücadele etmek zorunda. Supporters’ Shield kupası için yarışan takım açısından her puan büyük önem taşıyor.

Cumartesi günkü karşılaşmanın ardından Inter Miami dikkatini derhal uluslararası sahneye çevirecek. Takım çarşamba günü Leagues Cup kapsamında Atlético San Luis ile karşılaşacak. Önümüzde takımı yoğun bir fikstür ve çekişmeli maçlar bekliyor.

Lionel MessiInter MiamiMLSFutbolRonaldo
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunXabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunBugün, 02:34Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiArsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiBugün, 01:56Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Dün, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorBryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorDün, 23:32Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıReal Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıDün, 23:32Real Madrid, Yan Diomande transferi için 120 milyon euro ödemeye yakınReal Madrid, Yan Diomande transferi için 120 milyon euro ödemeye yakınDün, 22:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor