Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndü

ABD'nin Inter Miami kulübünün kaptanı Lionel Messi yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. GOAL.com'un haberine göre, Arjantinli forvet takımın Columbus Crew ile oynayacağı Doğu Konferansı maçı için kadroya dahil edildi ve yedekler arasında yer aldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, sekiz kez Altın Top sahibi son olarak 19 Temmuz'da Arjantin millî takımı formasıyla sahaya çıkmıştı. Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetin ardından futbolcuya iki haftalık kısa bir dinlenme izni verilmiş, bu aranın olması sebebiyle MLS All-Star maçını da kaçırmıştı.

Yeni yıldızlar ve kadrodaki değişiklikler

Messi ile birlikte Arjantin millî takımında görev yapan Rodrigo De Paul da takım kadrosuna katıldı. O, bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Dikkat çekici bir şekilde, De Paul Miami kulübü formasıyla Brezilyalı efsane orta saha oyuncusu Casemiro ile ilk kez birlikte sahaya çıkacak. Önceki turda Montreal'e karşı oynanan ilk maçında Casemiro taraftarlarda olumlu bir izlenim bırakmıştı.

Takımın bir diğer deneyimli ismi Luis Suárez de harika bir form durumunda bulunuyor. Yeni teknik direktör Guillermo Hoyos yönetiminde Uruguaylı forvet adeta tazelenmiş bir izlenim bırakıyor. Suárez son üç karşılaşmada altı gol atmayı başardı. Özellikle geçtiğimiz hafta Montreal'e karşı oynanan maçta penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyet getirmişti. O, hücum hattında Germán Berterame ile verimli bir ikili oluşturuyor.

Önümüzde önemli maçlar var

Mayamililer için Lionel Messi'nin sahalara dönmesi ilaç gibi geldi, çünkü takım sezonun kalan kısmında iki büyük turnuvada mücadele etmek zorunda. Supporters’ Shield kupası için yarışan takım açısından her puan büyük önem taşıyor.

Cumartesi günkü karşılaşmanın ardından Inter Miami dikkatini derhal uluslararası sahneye çevirecek. Takım çarşamba günü Leagues Cup kapsamında Atlético San Luis ile karşılaşacak. Önümüzde takımı yoğun bir fikstür ve çekişmeli maçlar bekliyor.