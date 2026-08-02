Raymon Tarok Ultra: DJI Motorlu Yeni Elektrikli Bisiklet Tanıtıldı

Alman Raymon şirketi, en gelişmiş tasarımlarından biri olan Tarok Ultra dağ elektrikli bisikletini resmi olarak duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu ulaşım aracının en önemli özelliği, yüksek performans ve güvenilirlik sağlayan yenilikçi DJI Avinox M2S tahrik sistemidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni model şimdiden Avrupa pazarında siparişe açılmış olup fiyatı 8000 euro olarak belirlendi. Yüksek fiyat, cihazın teknik yetenekleri ve kullanılan modern malzemelerle açıklanıyor, bu da onu profesyonel bisikletçiler ve ekstrem spor meraklıları için cazip bir seçim haline getiriyor.

Teknik yetenekler ve güç

Elektrik motoru etkileyici göstergeler sunuyor: 150 N·m tork ve 1500 W pik güç sağlıyor. Bu gösterge yaklaşık 2 beygir gücüne denk geliyor ve dağ koşullarında dik yokuşları aşmada önemli bir avantaj sunuyor.

Motorun gücü 700 Wh kapasiteli bir batarya tarafından sağlanıyor. Batarya, hafif ve dayanıklı karbon fiber kadroya doğrudan entegre edilmiş olup hızlı bir şekilde çıkarılması öngörülmemiştir. Bu çözüm, yapının genel rijitliğini ve sağlamlığını önemli ölçüde artırmıştır.

Yapı ve donanım

Güçlü motor ve hacimli bataryaya rağmen Raymon Tarok Ultra modeli sadece 22 kilogram ağırlığındadır. Bisikletin süspansiyon sistemi en zorlu arazi koşulları için tasarlanmış olup kullanıcıya yüksek düzeyde konfor ve kontrol hassasiyeti sağlar.

Ulaşım aracının ön kısmında 160 mm hareket mesafesine sahip RockShox Lyrik Select+ maşası bulunurken, arka kısımda 150 mm hareket mesafeli RockShox Super Deluxe amortisörü görev yapıyor. Vites değişimlerinden 12 vitesli SRAM aktarma organları sistemi sorumludur.

Güvenliği sağlamak amacıyla dört pistonlu Magura Gustav Elite hidrolik frenleri kullanılmıştır. Tekerlek boyutları karma bir yaklaşımla tasarlanmıştır: ön tekerlek 29 inç, arka tekerlek ise 27.5 inç boyuttadır. Alıcılar için model S, M, L ve XL olmak üzere dört farklı kadro boyutuyla sunulmaktadır.