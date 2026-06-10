Starship oyunun kurallarını değiştiriyor: Starlink ağının kapasitesi hızla artacak

·0·Teknoloji
Starship oyunun kurallarını değiştiriyor: Starlink ağının kapasitesi hızla artacak

SpaceX tarafından yayınlanan resmi verilere göre, Starship roketinin Starlink V3 uyduları ile gerçekleştireceği gelecekteki bir uçuş, yörüngeye yaklaşık 60 cihaz taşıyabilir ve ağ kapasitesini yaklaşık 61 000 Gbit/s artırabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Falcon 9 roketinin 27 adet Starlink V2 uydusu ile gerçekleştirdiği tek bir uçuş sadece 2 600 Gbit/s kapasite eklemektedir. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Hesaplamalara göre, tek bir Starship uçuşu, eklenen ağ kapasitesi açısından teorik olarak 23 adet Falcon 9 uçuşuna eşdeğerdir. Program ölçeğinde bu, Starlink V3 uyduları ile yapılacak on uçuşun, tüm Starlink ağının mevcut toplam kapasitesini iki katına çıkarabileceği anlamına geliyor. Bu ani sıçrama, veri iletim yoğunluğunu ve yörünge takımı kullanım verimliliğini artıran yeni nesil uydulara geçişle ilgilidir.

Yeni Starlink V3 uyduları, V2 modeline kıyasla 10 kattan fazla bant genişliği sağlıyor; her biri 1 Tbit/s üzerinde hız sunabiliyor. Gelecekte uydu sayısının 10 kat artırılması planlanıyor, bu da tüm sistemin toplam kapasitesinin 100 kattan fazla büyümesini sağlayacak. Daha önce SpaceX, AI1 kod adı altında AI hesaplamaları için tasarlanmış ilk uzay veri merkezini tanıtmıştı.

SpaceX CEO'su Elon Musk, AI için yörünge veri işleme merkezleri oluşturmanın karmaşık bir mühendislik görevi olmadığını vurguladı. Şirket ayrıca yeni nesil Starlink terminallerini de sergiledi. Bu cihazların mevcut modellere göre çok daha büyük hacimlerde üretilmesi bekleniyor.

SpaceXStarshipStarlinkElon MuskYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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