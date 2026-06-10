Hindistan, Starlink ağının başlatılmasına izin vermiyor

·0·Teknoloji
Hindistan, Starlink ağının başlatılmasına izin vermiyor

Elon Musk'ın uydu interneti şirketi Starlink, 1,5 milyar nüfuslu Hindistan'da ticari faaliyetlerine başlamak için gerekli izinleri alma konusunda ciddi engellerle karşılaşıyor. Hindistan hükümeti, Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde güvenlik endişeleri nedeniyle bu teknolojiye karşı temkinli yaklaşıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Bloomberg'in gizli kaynaklarına göre, Hindistan İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimleri, Starlink için gerekli olan nihai izinlerin verilmesini askıya aldı. Bunun nedeni, İran ve İsrail arasındaki gerilim sırasında Starlink terminallerinin lisanssız kullanıldığına dair haberler oldu. Yeni Delhi, jeopolitik gerilim ortamında Amerikalı operatörü denetleme imkanı konusunda endişeli.

Starlink temsilcileri, Hindistan pazarına girmek için aktif bir şekilde çalıştıklarını ve yerel makamların tüm taleplerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirttiler. Şirket özellikle verileri ülke içinde saklama ve Hindistan topraklarında on adet yer istasyonu (ağ geçidi) kurma taahhüdünde bulundu.

Resmi olmayan bilgilere göre, şirketin ihtiyaç duyduğu frekans spektrumunun tahsis edilmesi konusu henüz çözülmedi. Hindistan hükümeti, sadece SpaceX projesine değil, tüm uydu iletişimi sektörüne yönelik güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Starlink, geleneksel ağların bulunmadığı bölgelerde yüksek hızlı internet sağlayan küresel bir sistemdir.

StarlinkSpaceXHindistanElon MuskTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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