RedMagic 11S Pro uluslararası pazara çıktı: Gizli kamera ve güçlü soğutma sistemi

Çinli marka Nubia, en yeni oyun amiral gemisi RedMagic 11S Pro akıllı telefonunun uluslararası satışlarının başladığını duyurdu. Mayıs ayı ortasında Çin iç pazarında piyasaya sürülen bu model, artık Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki tüketiciler için resmen satışa sunuldu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Akıllı telefonun öne çıkan özelliklerinden biri, ekranda herhangi bir çentik bulunmamasıdır. 16 megapiksellik ön kamera doğrudan ekranın altına gizlenmiştir. Cihaz ayrıca dinamik RGB aydınlatma ve sıvı soğutma sisteminin çalışmasını izlemeye olanak tanıyan şeffaf bir arka panel ile donatılmıştır.

Teknik özelliklerine göre RedMagic 11S Pro, 144 Hz yenileme hızına sahip 6,85 inçlik bir AMOLED ekrana sahiptir. Cihazın performansı, hız aşırtmalı Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ile sağlanmaktadır. Ana kamera bloğu, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmeye olanak tanıyan 50 Mp, 50 Mp ve 2 Mp sensörlerden oluşmaktadır.

Pil ömrü açısından akıllı telefon, 80 W kablolu ve kablosuz şarj teknolojisini destekleyen 7500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahiptir. Cihaz, IPX8 standardına göre su ve toza karşı dayanıklıdır ve Android 16.0 tabanlı RedMagic OS 11.5 platformunda çalışmaktadır.