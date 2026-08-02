ABD'de su temini sistemlerine yönelik siber saldırılar ortaya çıkarıldı

·37·Teknoloji
ABD'de su temini sistemlerine yönelik siber saldırılar ortaya çıkarıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Çevre Koruma Ajansı (EPA), ülkedeki su temini ve atık su arıtma tesislerine yönelik ciddi bir siber saldırı dizisi hakkında uyarıda bulundu. Temmuz ayı sonundan bu yana ABD'deki kritik altyapı tesislerinin dijital tehditlerle karşı karşıya kaldığı ve bu durumun bazı bölgelerde su temini sürecinde kesintilere yol açtığı bildirildi. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. beradi.

Ixbt.com'un haberine göre, 27 Temmuz'dan bu yana toplam yedi eyaletteki su arıtma ve dağıtım tesisleri siber saldırıların hedefi oldu. Uzmanlar, bu tür saldırıların modern şehir altyapısının dijital ağlara ne kadar bağımlı olduğunu ve bu ağların savunmasızlığını açıkça ortaya koyduğunu vurguluyor.

Kontrol kaybı ve teknik sorunlar

FBI verilerine göre, saldırganlar endüstriyel süreçleri yönetmek için kullanılan programlanabilir mantıksal denetleyicilere (PLC) yetkisiz erişim sağlamayı başardılar. Hackerlar, cihazların IP adreslerini ve şifrelerini uzaktan değiştirerek yerel operatörlerin kritik ekipman üzerindeki kontrolü tamamen kaybetmesine neden oldular.

Mağdur işletmelerin temsilcileri, bu siber müdahaleler sonucunda su borularındaki basıncın aniden düştüğünü ve bazı bölgelerde su baskınları yaşandığını belirtti. Basıncın düşmesi sadece tüketicilere su ulaştırılmasında kesintilere yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda daha ciddi ekolojik ve sıhhi riskleri de beraberinde getiriyor.

Altyapı için gizli tehlikeler

Uzmanlar, borulardaki basıncın normalin altında olmasının çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini açıklıyor. Özellikle bu durum, arıtılmamış yeraltı sularının ana boruların içine sızmasına yol açarak tüm şehir su temini sisteminin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Bu tehlikeli olayların, Minnesota'daki otuzdan fazla belediye su temini tesisine yapılan saldırılardan kısa süre sonra gerçekleşmesi, resmi makamları daha sıkı önlemler almaya zorluyor. Hükümet kurumları, ülke genelindeki tüm ilgili tesislere güvenlik önlemlerini derhal artırmaları için özel talimatlar gönderdi.

Güvenliği sağlama konusunda tavsiyeler

Bu tür tehditleri önlemek amacıyla uzmanlar, işletme yöneticilerine ve teknik operatörlere aşağıdaki önemli kurallara uymalarını kesinlikle tavsiye etti:

  • Ekipmanların internet ağına doğrudan bağlantısının kesinlikle sınırlandırılması
  • Güvenli ağ geçitleri ve modern güvenlik duvarlarının kullanılması
  • Tüm sistem şifrelerinin güçlendirilmiş varyantlarla değiştirilmesi
  • Sadece güvenilir cihazlar arasında veri alışverişine izin veren erişim kontrol listelerinin yapılandırılması
Uzmanlara göre, siber güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmak ve endüstriyel ağları dış internetten izole etmek, gelecekte benzer acil durumların önlenmesine yardımcı olacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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