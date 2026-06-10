Pinterest ve Amazon iş birliği: İçerik üreticileri için yeni fırsatlar

·1·Teknoloji
Pinterest ve Amazon iş birliği: İçerik üreticileri için yeni fırsatlar

Pinterest platformu, Amazon ile olan iş birliğini genişlettiğini duyurdu. Sosyal ağ artık içerik üreticileri için Amazon Storefront mağazalarını entegre etme imkanı sunuyor. Bu çevrimiçi mağazalar, yazarların videolarında ve içeriklerinde yer alan ürünler için satış ortaklığı (affiliate) bağlantıları aracılığıyla gelir elde etmelerini sağlıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Bu adım, Pinterest için Instagram, TikTok, YouTube ve Facebook gibi büyük platformlarda işini kurmuş olan içerik üreticilerini çekmek adına önemli bir araç olacak. Şirket verilerine göre, kullanıcıların yarısından fazlası platforma alışveriş yapmak amacıyla giriyor ve her ay 80 milyardan fazla arama sorgusu gerçekleştiriliyor.

Yeni araç sayesinde içerik üreticileri, Amazon Storefront sayfalarını doğrudan Pinterest hesaplarına bağlayabilirler. Ayarlar tamamlandığında, ilgili Amazon ürünü işaretlendiğinde satış ortaklığı bağlantısı otomatik olarak eklenir. Bu, ürün reklamı sürecini tamamen otomatikleştirir ve takipçilerin yazar tavsiyelerini daha iyi görmesini sağlar.

Bu anlaşma, 2023 yılında başlayan çok yıllı reklam iş birliğinin bir devamı niteliğindedir. Pinterest ayrıca 2024 yılında Google ile de benzer bir reklam anlaşması imzalamıştı. Bu hamleler, platformun gelir potansiyelini artırmayı amaçlıyor ve son zamanlarda kullanıcılar tarafından eleştirilen, AI tarafından oluşturulan düşük kaliteli içerik sorununa da bir çözüm olması bekleniyor.

Gerçek içerik üreticileriyle çalışarak Pinterest, itibarını geri kazanmayı ve yeniden bir ilham kaynağı ile alışveriş merkezi haline gelmeyi hedefliyor. Şirket, yakında diğer iş ortaklarıyla da mağaza bağlama özelliğini devreye alacağını duyurdu.

PinterestAmazonTeknolojiE-Ticaretİçerik Üreticileri
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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