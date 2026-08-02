Kaza geçiren GeForce RTX 5060 Ti başarıyla onarıldı

·40·Teknoloji
Kaza geçiren GeForce RTX 5060 Ti başarıyla onarıldı

Teknoloji dünyasında her gün çeşitli ilginç olaylar yaşanıyor, ancak Çinli bir ustanın bu çalışması gerçekten de dikkat hak ediyor. ixbt.com sitesinin haberine göre, trafik kazası geçiren ve neredeyse ortadan ikiye katlanan NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ekran kartı bir uzman tarafından başarıyla tamir edilerek ona ikinci bir hayat kazandırıldı. Bu olağanüstü durum, modern bilgisayar bileşenlerinin dayanıklılığını ve profesyonel onarım imkanlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Olayın detaylarına göre, Brother Zhang takma adıyla faaliyet gösteren Çinli bir elektronik ustası ciddi şekilde hasar görmüş bir grafik hızlandırıcıyı teslim aldı. Kaza sırasında güçlü darbe sonucunda cihazın soğutma sistemi ve ısı dağıtıcı plakası sert bir şekilde deformasyona uğradı. Ekran kartı sanki biri onu ortadan ikiye katlamış gibi korkunç bir durumdaydı. Ancak cihazı parçalarına ayırma süreci beklenmedik olumlu sonuçlar ortaya koydu.

Onarım süreci ve testler

Uzmanın incelemesi, dış görünüşünün korkunç olmasına rağmen ana baskı devresinin (PCB) o kadar da ciddi şekilde eğilmediğini gösterdi. En önemlisi, kısa devre belirtilerine rastlanmadı. Kartı dikkatlice düzelttikten sonra ekran kartı çalıştı ve hatta ekrana görüntü de aktardı. Buna rağmen sorunlar henüz bitmemişti: özel sürücü yüklendikten sonra sistem çökmeye başladı, ancak bellek teşhisinde hiçbir hata tespit edilmemişti.

Arızanın sebebini ortadan kaldırmak amacıyla en çok zarar gören parçanın yakınında bulunan Samsung bellek çipini söküp yerine yenisini sağlam bir şekilde yeniden lehimledi. Bu karmaşık süreç meyvesini verdi ve sistem cihazı doğru bir şekilde tanıdı. Mevcut soğutma sistemi kullanılamaz hale geldiği için testler kısmen onarılan radyatör ve iki harici fan yardımıyla gerçekleştirildi.

Ekran kartını kurtarmak neden mümkün oldu?

Test sırasında onarılan GeForce RTX 5060 Ti çok iyi bir sonuç gösterdi. %98,9 kararlılık ile karmaşık stres testini başarıyla geçti. Bu sırada GPU sıcaklığı 67 dereceden, bellek çipleri sıcaklığı ise 68 dereceden aşmadı. Uzmanın fikrine göre, böyle başarılı bir son, büyük ölçüde tam olarak RTX 5060 Ti modelinin kendine özgü yapısıyla ilgilidir.

Mesele şu ki, söz konusu ekran kartı nispeten kısa bir PCB'ye sahip olup, ana darbe tam olarak onun sınırlarından dışarı taşan soğutma sistemine isabet etmiştir. Eğer hasarlar doğrudan grafik işlemcinin kendisine denk gelseydi veya PCB'de ciddi çatlaklar oluştursaydı, cihazı onarmak imkansız veya ekonomik açıdan anlamsız olurdu.

GeForce RTX 5060 TiEkran KartıOnarımTeknolojiNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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