Honor Play11 Pro: 7000 mAh batarya ve 1,5K ekranla tanıtıldı

Ixbt.com'un haberine göre, Honor şirketi Çin pazarında yeni akıllı telefonu Honor Play11 Pro için ön siparişleri almaya başladı. Şimdilik alıcılara 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip tek konfigürasyon 2100 yuan, yani yaklaşık 300 ABD dolarından biraz daha yüksek bir fiyatla sunuluyor. Yeni cihaz üç çekici renk seçeneğiyle satışa sunuldu: gümüş, altın ve siyah. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefon modern ve sağlam tasarımıyla öne çıkıyor. Özellikle cihaz metal bir yan çerçeve ile donatılmış olup gövdesi IP66 standardında suya ve toza karşı güvenli bir şekilde korunmaktadır. Bu da günlük kullanımda ek güvenlik sağlar.

Ekran özellikleri ve göz koruma teknolojisi

Modelin ön tarafı 6,6 inç diyagonal boyutunda yüksek kaliteli OLED ekranla kaplıdır. Ekran 1,5K yüksek çözünürlüğü, 120 Hz tazeleme hızını ve tam 6500 nit maksimum parlaklık seviyesini destekliyor. Ekranın ön panelin neredeyse yüzde 95'ini kapladığını belirtmek gerekir.

Üreticiler kullanıcıların göz sağlığına da özel bir önem vermiştir. Özellikle ekran, 3840 Hz yüksek frekanslı PWM karartma (PWM dimming) teknolojisine sahip olup bu sayede göz yorgunluğunu büyük ölçüde azaltan titremesiz bir ekran deneyimi sunar.

Batarya gücü ve teknik özellikler

Cihazın en büyük avantajlarından biri bataryasıdır. Honor Play11 Pro, 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmış olup 45 W hızlı şarj desteği sunmaktadır. Buna rağmen mühendisler, büyük batarya kapasitesine karşın gövde kalınlığını sadece 7,34 mm, ağırlığını ise 185 gram seviyesinde tutmayı başarmıştır.

Batarya ve tasarım uyumu:

7000 mAh kapasiteli batarya

Sadece 7,34 mm kalınlığında ince gövde

185 gram ağırlığında hafif tasarım

45 W şarj gücü