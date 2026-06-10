Rusya'da Roblox platformuna getirilen kısıtlamalar kaldırıldı

·0·Teknoloji
Rusya'da Roblox platformuna getirilen kısıtlamalar kaldırıldı

Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı (Minsifri), Roblox oyun platformuna erişim üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Bu karar, şirketin Rus hükümeti tarafından belirlenen şartları yerine getirmesinin ardından alındı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Bakanlığın açıklamasına göre, temel talep reşit olmayan kullanıcıları korumaya yönelik önlemlerin güçlendirilmesiydi. Düzenleyici kurumlarla yapılan görüşmeler kapsamında şirket, oyunlar için yaş sınırlaması sistemi de dahil olmak üzere bir dizi önlemi hayata geçirdi.

Ayrıca platform yönetimi, uygunsuz içerikle mücadeleye devam etme taahhüdünde bulundu. Bakanlık temsilcileri, Roblox şirketinin kullanıcı güvenliğini sağlamaya yönelik yasal gereklilikleri tam olarak yerine getirdiğini özellikle vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, 3 Aralık 2025 tarihinden bu yana yürürlükte olan engelleme, Minsifri'nin ilgili kurumlara başvurusu üzerine resmen kaldırıldı. Artık kullanıcılar platformu herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilirler.

RobloxRusyaTeknolojiOyunlarGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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