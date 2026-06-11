Computex 2026: Asus yeni ROG Ally X20 ve Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

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Computex 2026: Asus yeni ROG Ally X20 ve Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Computex 2026 fuarında Asus, taşınabilir oyun ve içerik üreticileri için tasarlanmış devrim niteliğindeki cihazlarını sergiledi. Etkinliğin yıldızı, Republic of Gamers markasının 20. yılına özel ROG Ally X20 Bundle konsolu oldu. Cihaz, 120 Hz yenileme hızına ve 1400 nit parlaklığa sahip 7,4 inçlik bir OLED ekranla donatıldı. Konsol, AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemci ve 24 GB RAM ile çalışıyor ve yalnızca ROG Xreal R1 Edition 20 sanal gerçeklik gözlükleriyle birlikte satılıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Oyuncular için bir diğer önemli yenilik ise amiral gemisi ROG Strix Scar 18 dizüstü bilgisayarı oldu. Bu, 240 Hz yenileme hızını destekleyen 18 inçlik 4K Mini LED ekrana sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarıdır. Cihazın içinde Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci ve 24 GB GDDR7 bellekli GeForce RTX 5090 Laptop GPU bulunuyor. Sistemin toplam gücü 320 W'a ulaşıyor ve veri depolama için 8 TB'a kadar PCIe 5.0 sürücüleri kullanılıyor.

Asus ayrıca Nvidia RTX Spark platformundaki ilk ProArt P16 ve P14 modellerini de gösterdi. Bu dizüstü bilgisayarlar tamamen yeni bir mimariye sahip: 20 çekirdekli Nvidia Grace işlemci, NVLink-C2C aracılığıyla Blackwell RTX grafikleriyle bağlanıyor. Sistem 128 GB birleşik belleğe sahip ve 1 petaflops AI performansı sunuyor. OLED ekranlara ve kalem desteğine sahip bu modeller, profesyonel tasarımcılar için tasarlandı.

Kitle pazarı için Qualcomm Snapdragon X çipiyle çalışan Vivobook S16 (S5608) tanıtıldı. Üretici, bu dizüstü bilgisayarın tek şarjla 25 saatten fazla çalışabildiğini belirtiyor. Cihaz 16 inç OLED ekran, 16 GB LPDDR5X bellek ve 512 GB SSD ile donatıldı. Hafif ve kompakt kasaya sahip bu model, günlük görevler ve uzun süreli mobil çalışma için ideal bir çözüm olarak görülüyor.

AsusROG AllyNvidiaRTX SparkDizüstü Bilgisayar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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