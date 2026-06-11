Andrew Yang Washington'ı beklemekten vazgeçip yeni bir girişime başladı

·13·Teknoloji
Andrew Yang Washington'ı beklemekten vazgeçip yeni bir girişime başladı

Andrew Yang'in 2020 başkanlık kampanyası, otomasyon ve AI'nın iş gücü piyasasını bozacağı ve serveti az sayıda kişinin elinde toplayacağı uyarısına dayanıyordu. O dönemde evrensel temel gelir gibi fikirler marjinal görünse de, bugün Dario Amodei, Sam Altman ve Bernie Sanders gibi isimler aynı düşünceleri farklı şekillerde dile getiriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Doğuştan girişimci olan Yang, parayı insanların cebine geri koymanın yeni bir yolunu buldu; bu sefer telefon ödemeleri aracılığıyla. TechCrunch'ın Equity podcast'inde, Noble Mobile adını verdiği yeni girişiminden bahsetti. Bu proje, kullanıcıların telefonlarını daha az kullanmaları durumunda onlara ödeme yapmayı hedefliyor.

Sohbet sırasında Yang, "dikkat ekonomisi" ile mücadele yöntemleri ve hükümetin hareketsiz kaldığı bir dönemde girişimlerin neler yapabileceği üzerinde durdu. Noble Mobile projesi, teknoloji devlerinin kullanıcı zamanını çalmasına karşı benzersiz bir çözüm olarak sunuluyor.

Equity podcast'inin bu bölümünü YouTube, Apple Podcasts, Overcast ve Spotify platformlarında dinleyebilirsiniz. Ayrıca proje ile ilgili gelişmeleri X ve Threads sosyal medya platformlarındaki @EquityPod hesabı üzerinden takip edebilirsiniz.

Andrew YangAINoble MobileGirişimTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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