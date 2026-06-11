iPhone kullanıcıları için beklenmedik hediye: iOS 27 ile AirDrop hızı önemli ölçüde arttı

Blog yazarı Tim Schofield, iOS 27 beta sürümündeki güncellenmiş AirDrop özelliğini test etti. Apple, sunumunda veri aktarım hızının iOS 26'ya kıyasla yüzde 80'e kadar artacağını vaat etmişti. Blog yazarı bu iddiayı pratikte test etmeye karar verdi. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Deney için 7 dakika 30 saniye uzunluğunda ve 3,5 GB boyutunda bir video dosyası seçildi. Dosyayı iOS 27 yüklü bir cihazdan iOS 26 yüklü bir akıllı telefona aktarmak 2 dakika 11 saniye sürdü. Ancak her iki cihaz da iOS 27 ile çalıştığında, bu işlem sadece 41 saniye sürdü.

Elde edilen sonuçlar, yeni sistemde veri aktarım hızının yaklaşık yüzde 69 oranında arttığını gösteriyor. Bu oran şirketin vaat ettiği yüzde 80'den biraz düşük olsa da, günlük kullanımda işlemin gözle görülür şekilde daha hızlı olduğu açıkça ortada.

Nihai sonuçların bağlantı koşullarına, cihazlar arasındaki mesafeye ve sistemin spesifik sürümüne bağlı olarak değişebileceğini belirtmek gerekir. Büyük olasılıkla Apple, iOS 27'nin final sürümüne kadar AirDrop özelliğini daha da optimize edecek ve performans değerlerini vaat edilen seviyeye ulaştıracaktır.