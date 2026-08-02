YouTuber Henk Green Yapay Zekaya Bağımlı Hale Geldiğini İtiraf Etti

Ünlü yazar, komedyen ve 3,2 milyon aboneli YouTube kanalının sahibi Henk Green, izleyicilerinden yapay zeka sohbet botlarına karşı artan bağımlılığı nedeniyle özür diledi. ixbt.com'un haberine göre, söz konusu tartışma Complexly eğitim kanalında yayınlanan videolardan birinde yazarın kendine özgü ifadeler kullanmasıyla başladı ve izleyiciler senaryonun bir sohbet botu yardımıyla yazıldığını tahmin etti. Bu durumu Techcrunch.com bildiriyor .

Sorunların ortaya çıkmasına video hazırlama sürecindeki yoğun baskı neden oldu. Silinen X sosyal medyasındaki gönderisinde Henk Green, bu videoyu hazırlarken acil olarak bilgi aramak için ChatGPT'yi kullandığını kabul etti. Kendisinin belirttiğine göre, videodaki tartışmalı ifadeler aslında program konuğunun cevabi niteliğindeydi, ancak bu durum kamuoyunun tepkisini çekmekten geri kalmadı.

Eleştiriler ve İtiraf

Bundan sonra blog yazarı Reddit platformunda ayrıntılı bir özür dileyerek çoğunluğun beklentilerini karşılayamadığı için üzgün olduğunu belirtti ve bu durumun gelecekte içerik üretim hacmini etkileyeceğini bildirdi. Green, ChatGPT'yi yalnızca bilimsel makaleler ve incelenen konularla ilgili kaynakları bulmak için kullandığını, metin ve ana fikirlerin tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte, yaratıcılığını "sulandırdığı" yönündeki eleştirileri haklı buldu. Blog yazarı yapay zekanın ateşli bir düşmanı olmadığını, ancak bu teknolojinin iklim değişikliğine etkisinden ve büyük şirketlerin ekonomik gücü hızla kendi ellerinde toplamasından endişe duyduğunu gizlemedi.

Gelecek Planları ve Sonuçlar

Green, kendisini en çok korkutan şeyin insanlarla olan bağı kaybetmek olduğunu söyledi. Yapay zeka sistemleriyle çalışırken dürtüsel hareketlerini kontrol edemediğini ve gelecekte yaratıcı süreci tamamen şeffaf tutmak istediğini kaydetti.

Şu anda yazar, YouTube kanallarına video yükleme sıklığını geçici olarak azaltmayı veya durdurmayı planlıyor. Metne daha fazla kişisel yaklaşım gerektiren, derin anlamlı ve hiçbir senaryo olmaksızın hazırlanan videoları daha fazla çekmek niyetinde.

Henk Green, "En önemlisi, büyük dil modelleriyle iletişim kurmaktan aldığım dopamin seviyesinin kendim ve dünya için sağlıklı olmadığını anlamam gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.